Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión.

El sarro en la ducha es una de las dificultades más frecuentes en los hogares y suele aparecer con el paso del tiempo debido a la acumulación de minerales presentes en el agua.

Estos residuos se depositan en los pequeños orificios del cabezal de la ducha, lo que puede disminuir el flujo y hacer que el agua salga de forma irregular. Aunque muchas personas utilizan métodos caseros como el bicarbonato o el vinagre, hay una alternativa que cada vez gana más adeptos por sus resultados: el ácido cítrico.

Truco infalible para eliminar el sarro de la bañera sin vinagre ni bicarbonato (foto: archivo).

Este compuesto tiene la capacidad de actuar sobre las incrustaciones de calcio y ayudar a eliminarlas sin necesidad de aplicar demasiado esfuerzo. Además de favorecer una mejor salida del agua, su uso contribuye a extender la vida útil del cabezal y mantener un funcionamiento más eficiente.

Cómo quitar el sarro de la ducha

El ácido cítrico puede encontrarse fácilmente en tiendas especializadas, ferreterías o comercios de productos de limpieza. Gracias a su acción desincrustante, es una opción efectiva para combatir los depósitos minerales acumulados.

Sigue los siguientes pasos:

Disolver dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia. Retirar el cabezal de la ducha, siempre que sea posible. Dejarlo en remojo dentro de la preparación durante 30 minutos a una hora. Pasar un cepillo de dientes viejo para eliminar los restos de sarro más resistentes. Enjuagar con abundante agua antes de volver a colocarlo.

En caso de que el cabezal no pueda desmontarse, existe otra alternativa: colocar la mezcla dentro de una bolsa plástica y ajustarla alrededor de la ducha, de manera que los orificios queden en contacto con la solución durante el tiempo indicado.

Por qué aparece el sarro y cómo prevenirlo

La formación de sarro está relacionada con la dureza del agua, es decir, con la cantidad de minerales como calcio y magnesio que contiene. Cuando estos componentes están presentes en grandes cantidades, los conductos y orificios de la ducha pueden obstruirse con mayor rapidez.

Para evitar que el problema vuelva a aparecer, se recomienda:

Realizar una limpieza del cabezal al menos una vez al mes.

Secar las superficies después de cada uso para reducir la acumulación de residuos.

Revisar los orificios periódicamente para detectar posibles bloqueos.

Incorporar filtros o sistemas antisarro si el agua tiene una elevada concentración de minerales.

Un mantenimiento constante permite prevenir obstrucciones difíciles de eliminar y ayuda a conservar una buena presión de agua por más tiempo. Con una limpieza sencilla y periódica, es posible mantener la ducha en óptimas condiciones y evitar la acumulación de sarro.