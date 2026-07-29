El sarro en la ducha es una de las dificultades más frecuentes en los hogares y suele aparecer con el paso del tiempo debido a la acumulación de minerales presentes en el agua.
Estos residuos se depositan en los pequeños orificios del cabezal de la ducha, lo que puede disminuir el flujo y hacer que el agua salga de forma irregular. Aunque muchas personas utilizan métodos caseros como el bicarbonato o el vinagre, hay una alternativa que cada vez gana más adeptos por sus resultados: el ácido cítrico.
Este compuesto tiene la capacidad de actuar sobre las incrustaciones de calcio y ayudar a eliminarlas sin necesidad de aplicar demasiado esfuerzo. Además de favorecer una mejor salida del agua, su uso contribuye a extender la vida útil del cabezal y mantener un funcionamiento más eficiente.
Cómo quitar el sarro de la ducha
El ácido cítrico puede encontrarse fácilmente en tiendas especializadas, ferreterías o comercios de productos de limpieza. Gracias a su acción desincrustante, es una opción efectiva para combatir los depósitos minerales acumulados.
Sigue los siguientes pasos:
- Disolver dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.
- Retirar el cabezal de la ducha, siempre que sea posible.
- Dejarlo en remojo dentro de la preparación durante 30 minutos a una hora.
- Pasar un cepillo de dientes viejo para eliminar los restos de sarro más resistentes.
- Enjuagar con abundante agua antes de volver a colocarlo.
En caso de que el cabezal no pueda desmontarse, existe otra alternativa: colocar la mezcla dentro de una bolsa plástica y ajustarla alrededor de la ducha, de manera que los orificios queden en contacto con la solución durante el tiempo indicado.
Por qué aparece el sarro y cómo prevenirlo
La formación de sarro está relacionada con la dureza del agua, es decir, con la cantidad de minerales como calcio y magnesio que contiene. Cuando estos componentes están presentes en grandes cantidades, los conductos y orificios de la ducha pueden obstruirse con mayor rapidez.
Para evitar que el problema vuelva a aparecer, se recomienda:
- Realizar una limpieza del cabezal al menos una vez al mes.
- Secar las superficies después de cada uso para reducir la acumulación de residuos.
- Revisar los orificios periódicamente para detectar posibles bloqueos.
- Incorporar filtros o sistemas antisarro si el agua tiene una elevada concentración de minerales.
Un mantenimiento constante permite prevenir obstrucciones difíciles de eliminar y ayuda a conservar una buena presión de agua por más tiempo. Con una limpieza sencilla y periódica, es posible mantener la ducha en óptimas condiciones y evitar la acumulación de sarro.