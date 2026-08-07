Tras más de 30 años abiertos, cerrará un histórico local de ropa de Buenos Aires y ahora liquidarán todo su stock.

Un local histórico de Lomas de Zamora bajará la persiana después de casi cuatro décadas de actividad. Se trata de Up Store, ubicado en la calle Loria, que anunció su cierre definitivo para fines de agosto .

La noticia fue confirmada por la propia dueña del comercio a través de sus redes sociales, en un mensaje cargado de emoción para sus clientas de toda la vida.

Un cierre después de 36 años en el barrio

El local funcionaba desde hacía 36 años en Lomas de Zamora, aunque en su ubicación actual sobre la calle Loria llevaba 15 años de actividad.

La decisión responde a un combo de factores que golpea al comercio textil del Conurbano: la recesión, la caída del consumo y la llegada de indumentaria importada a bajo costo, principalmente desde China.

Tras más de 30 años abiertos, cerrará un histórico local de ropa de Buenos Aires y ahora liquidarán todo su stock.

“Hace 36 años abrí las puertas de mi primer local en Lomas de Zamora con un propósito clarísimo: ofrecerles no solo prendas, sino una curaduría pensada y una experiencia única”, expresó la comerciante al anunciar el cierre.

La propietaria también cuestionó la lógica actual del mercado, donde el precio suele pesar más que la calidad:

Señaló que competir contra la ropa importada resulta cada vez más difícil.

Remarcó que no está dispuesta a vender productos en los que no cree.

Agradeció a los equipos y clientas que sostuvieron el local durante casi cuatro décadas.

La calle Loria es uno de los ejes comerciales más transitados de Lomas de Zamora, con locales de indumentaria, calzado y gastronomía que conviven desde hace décadas.

La salida de Up Store deja un vacío en ese circuito, sobre todo entre las vecinas y vecinos que compraban ahí desde chicos y hoy llevan a sus propios hijos al mismo local.

Comerciantes de la zona vienen advirtiendo desde hace meses sobre la caída en la cantidad de clientes que recorren las calles comerciales tradicionales, un fenómeno que también afecta a otros puntos del Conurbano bonaerense.

Liquidación total antes del cierre

Antes de bajar la persiana, el comercio llevará adelante una liquidación total de stock durante la última semana de agosto, como forma de agradecimiento a la comunidad lomense que lo acompañó durante años.

Aunque el espacio multimarca de la calle Loria cierra sus puertas, la firma no desaparece por completo del barrio: seguirá al frente de las franquicias de las marcas Tucci y Kosiuko, que también funcionan en la zona.

El cierre de Up Store se suma a una serie de bajas de comercios textiles emblemáticos en distintos puntos del Conurbano y del país en lo que va del año, un fenómeno que refleja la presión que enfrenta el sector frente a la apertura de importaciones y la caída del poder adquisitivo.

Para quienes quieran aprovechar la liquidación, la recomendación es acercarse al local durante las últimas semanas de agosto, ya que los descuentos se aplicarán hasta agotar el stock disponible.

Se espera que la noticia genere un fuerte movimiento de clientes en los últimos días de funcionamiento del comercio.