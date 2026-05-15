En España, la renovación del pasaporte es un trámite clave para garantizar la movilidad internacional. La normativa vigente establece plazos claros para iniciar el proceso, con el objetivo de evitar demoras y complicaciones administrativas que puedan afectar a los ciudadanos. Existe una exigencia básica de movilidad internacional: para cruzar fronteras exteriores o viajar a terceros países, los viajeros deben contar con documentación válida y en vigor. En el caso de los ciudadanos españoles, el pasaporte ordinario acredita identidad y nacionalidad fuera de España. Según el Ministerio del Interior, puede solicitarse un nuevo pasaporte cuando el anterior se encuentra dentro de los últimos 12 meses de vigencia. La duración del documento depende de la edad del titular: dos años para menores de 5 años, cinco años para menores de 30 y diez años para quienes ya cumplieron 30. El trámite debe hacerse de forma presencial en una Unidad de Documentación, con cita previa solicitada por teléfono o por internet. Para la expedición, Interior exige la presencia física del solicitante, el pago de la tasa legalmente establecida, DNI en vigor, una fotografía reciente y, si la persona ya tiene un pasaporte vigente, la presentación de ese documento para su anulación. La consecuencia de no renovar a tiempo no es una “sanción” automática, sino un problema práctico y legal para viajar. Las empresas de transporte aéreo y marítimo que operan en España exigen pasaporte en vigor para trayectos con terceros Estados, y DNI en vigor para desplazamientos dentro del territorio de la Unión Europea o el espacio Schengen. Por eso, la Administración española aconseja viajar siempre con un documento válido y vigente. Para los extranjeros que quieran entrar en España, las reglas son más específicas. El Ministerio del Interior señala que toda persona extranjera que pretenda ingresar al país debe contar con pasaporte, título de viaje u otro documento válido y en vigor que acredite su identidad. Además, conforme al derecho de la Unión Europea, el documento debe seguir siendo válido al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio de los Estados miembros y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores. Ese mismo criterio aparece en el Código de Fronteras Schengen. Para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, los nacionales de terceros países deben tener un documento de viaje válido, con vigencia mínima de tres meses posteriores a la salida prevista y emitido dentro de los diez años anteriores. También pueden exigirse visado, justificación del motivo de la estancia, medios económicos suficientes y no figurar como no admisible en el Sistema de Información Schengen. Si un extranjero no cumple esas condiciones, la entrada al territorio Schengen puede ser denegada. El Reglamento europeo establece que esa denegación debe hacerse mediante una resolución motivada, con indicación de los motivos exactos, y que la persona afectada tiene derecho a recurrir la decisión, aunque el recurso no suspende automáticamente la denegación. Por eso, el punto central no es que España “prohíba” viajar por haber demorado un trámite, sino que un pasaporte vencido, deteriorado o sin la vigencia mínima exigida puede impedir embarcar, cruzar una frontera exterior o ingresar al país. La recomendación oficial es revisar la fecha de caducidad antes de comprar pasajes y renovar el documento con anticipación, especialmente en períodos de alta demanda de turnos.