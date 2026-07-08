El truco con limón y sal gruesa que elimina toda la suciedad del inodoro al instante.

La limpieza del inodoro es una de las tareas domésticas más evitadas. El vinagre y el bicarbonato son los recursos más habituales, pero en muchos casos no alcanzan para eliminar el sarro acumulado ni las manchas amarillas más antiguas.

Un método casero que se volvió viral en redes sociales propone una alternativa más efectiva con solo dos ingredientes: jugo de limón y sal gruesa.

La mezcla aprovecha la acidez del limón para disolver la cal y el sarro, y el poder abrasivo suave de la sal para desprender las manchas sin rayar el esmalte.

La efectiva mezcla de limón y sal. Freepik

A diferencia del vinagre, no deja olor fuerte. A diferencia del bicarbonato, funciona incluso sobre manchas antiguas.

Cómo se prepara y cómo se aplica el truco del limón y la sal

Los ingredientes necesarios son el jugo de dos limones medianos y dos cucharadas soperas de sal gruesa. No hace falta agregar agua ni otros productos. El procedimiento es el siguiente:

Exprimir los limones y mezclar el jugo con la sal hasta obtener una pasta espesa.

Aplicar directamente sobre las zonas con sarro o manchas amarillas.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos .

Frotar con un cepillo o esponja suave.

Enjuagar con agua limpia.

En manchas antiguas o incrustadas conviene repetir el proceso una segunda vez o dejar actuar la pasta durante más tiempo antes de frotar.

El jugo de limón y la sal gruesa son grandes alternativas para combatir el sarro. Fuente: Shutterstock Cherdchai Chaivimol

Por qué funciona mejor que el vinagre y el bicarbonato

El jugo de limón contiene ácido cítrico, que actúa como desincrustante natural disolviendo los depósitos de cal y sarro. La sal gruesa potencia esa acción con una fricción suave que no daña el esmalte ni el acero inoxidable.

La combinación de ambos logra resultados más rápidos que el vinagre solo y más efectivos que el bicarbonato frente a manchas resistentes.

Además, el limón deja una fragancia fresca y natural que mejora el ambiente del baño, algo que el vinagre no puede ofrecer.

Cómo mantener el inodoro limpio entre aplicaciones

Para evitar que el sarro vuelva a acumularse, los expertos recomiendan pasar el cepillo una vez al día, aplicar vinagre blanco una vez por semana y reparar cualquier fuga de agua cuanto antes.

El goteo constante es una de las principales causas de acumulación de sarro y moho en el inodoro.