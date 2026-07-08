En un contexto donde la industria tecnológica busca diversificar sus centros de producción fuera de Estados Unidos y Asia, una región de América Latina logró posicionarse como uno de los destinos más atractivos para las grandes empresas del sector.

Se trata de Jalisco, en México, un estado en que los últimos años recibió inversiones por más de US$2.700 millones , destinadas a desarrollar semiconductores, software y tecnologías de la información.

Gracias a este crecimiento acelerado, ya es conocido como el “Silicon Valley de América Latina”, un reconocimiento que refleja el fuerte avance de su ecosistema tecnológico y su creciente peso para la economía regional.

Jalisco, el nuevo polo tecnológico que compite con los grandes centros de innovación

Durante los últimos años, Jalisco consolidó una estrategia orientada a atraer empresas vinculadas a la innovación y la fabricación de componentes electrónicos.

Solo en los últimos seis años, captó alrededor de US$2.758 millones en inversiones relacionadas con la industria tecnológica, impulsando la creación de más de 40.500 empleos especializados.

Este crecimiento permitió que numerosas compañías internacionales eligieran instalar en la región centros de investigación, desarrollo e ingeniería, fortaleciendo una cadena de valor que hoy abarca desde el diseño de software hasta la producción de hardware de alta complejidad.

Además del apoyo gubernamental para fomentar la inversión, la disponibilidad de talento calificado y la presencia de universidades enfocadas en carreras tecnológicas fueron factores determinantes para acelerar este proceso.

Actualmente, Jalisco concentra:

Cerca del 70% de las empresas de semiconductores que operan en México.

Aproximadamente el 23% de los desarrolladores de software del país.

Uno de los ecosistemas de innovación tecnológica más importantes de América Latina.

Esta combinación de infraestructura, empresas especializadas, centros de investigación y profesionales altamente capacitados convirtió a la región en un punto clave para la producción y el desarrollo tecnológico del continente.

La expansión de la industria de semiconductores, software y tecnologías de la información le valió el reconocimiento de "Silicon Valley de América Latina". Fuente: Shutterstock

Qué impulsa el crecimiento del “Silicon Valley” de América Latina

El éxito de Jalisco no responde únicamente a la llegada de inversiones millonarias. También es consecuencia de una estrategia sostenida para fortalecer el ecosistema tecnológico local.

Entre los principales factores que explican su crecimiento se destacan: