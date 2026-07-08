En una de las esquinas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires se concretó una operación inmobiliaria que despertó gran interés por sus características poco habituales.

El terreno ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón fue vendido en una subasta pública por US$1.720.000, pero quien lo adquirió no tendrá control absoluto sobre el inmueble.

La razón es que debajo y sobre parte del lote funciona el acceso a la estación Santa Fe- Carlos Jáuregui de la Línea H del subte, una condición que obliga a los propietarios a respetar una servidumbre administrativa permanente.

Esto significa que el ingreso de pasajeros deberá permanecer operativo y no podrá ser eliminado, cerrado ni modificado, incluso si en el futuro se desarrolla un proyecto inmobiliario sobre el predio.

Un terreno con una condición única que limita cualquier proyecto

El lote cuenta con una superficie de 395,60 metros cuadrados y pertenece a una de las zonas con mayor circulación peatonal y vehicular de Barrio Norte. Sin embargo, a diferencia de cualquier terreno, una parte de su planta baja y del subsuelo está ocupado por el acceso a la estación Santa Fe- Carlos Jáuregui.

Esta particularidad quedó expresamente contemplada en las condiciones de venta.

El inmueble mantiene una servidumbre administrativa gratuita, perpetua e irrevocable a favor de Subterráneos Buenos Aires, por lo que el acceso público deberá preservarse de manera indefinida.

En otras palabras, aunque el comprador es el nuevo propietario del terreno, no podrá impedir el paso de los usuarios ni alterar el funcionamiento del ingreso a la estación.

Cualquier desarrollo deberá diseñarse respetando esa infraestructura, que forma parte del sistema de transporte público.

Imagen del lote vía Google Maps.

Qué se puede construir sobre el lote pese a la presencia del subte

La existencia de una estación debajo del terreno no impide construir un edificio. De hecho, durante la ejecución de la Línea H la estructura fue proyectada considerando esa posibilidad.

Según la documentación técnica elaborada durante la obra, las fundaciones fueron dimensionadas para soportar una edificación de hasta 13 pisos, con los retiros correspondientes en los niveles superiores y una carga estructural prevista originalmente para oficinas.

No obstante, cualquier emprendimiento futuro deberá adecuarse al Código Urbanístico vigente y respetar todas las restricciones técnicas incluidas en el pliego de la subasta .

Por qué el terreno alcanzó un valor de US$1.720.000

La venta se realizó mediante una subasta pública con un precio base de US$1.679.000. Para participar era necesario presentar previamente un depósito en garantía equivalente a US$50.370.

Tras las ofertas recibidas, el inmueble fue adjudicado por US$1.720.000, superando el valor inicial previsto.

El lote posee una ubicación altamente estratégica. Se encuentra sobre la avenida Santa Fe, en la esquina con Pueyrredón, uno de los cruces con mayor movimiento de la Ciudad de Buenos Aires.