Llega el eclipse solar más largo del año: el día se convertirá en noche y solo se repetirá 2 veces en el próximo período.

El próximo 12 de agosto de 2026 va a ocurrir uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década: un eclipse solar total.

Va a ser visible, en su fase completa, desde el norte de España, Baleares, Islandia y Groenlandia.

Se trata del primer eclipse solar total que se puede observar desde la península ibérica en más de un siglo. El anterior fue en 1905.

Según el Instituto Geográfico Nacional de España, la franja de totalidad va a cruzar el país de oeste a este .

Cuándo y desde dónde se podrá ver

El fenómeno va a comenzar a media tarde y va a alcanzar su punto máximo cerca de las 20.30 horas (hora española) coincidiendo con el atardecer.

El eclipse solar total va a ser visible, en su fase completa, desde el norte de España, Baleares, Islandia y Groenlandia. ChatGPT

Entre las ciudades que van a quedar dentro de la franja de totalidad se encuentran:

La Coruña.

Bilbao.

Zaragoza.

Valencia.

Palma de Mallorca.

En Madrid y Barcelona, en cambio, el eclipse se va a ver de forma parcial, ya que ambas ciudades quedan fuera del eje de totalidad.

Es importante aclarar que el eclipse no será visible desde la Argentina ni desde ningún otro punto de Sudamérica . Se trata de un fenómeno que solo alcanza su totalidad en el hemisferio norte del planeta Tierra.

Por qué se lo espera con tanta expectativa

La duración de la totalidad varía según la ubicación, con picos de más de 100 segundos en algunas localidades del norte español.

Además, el eclipse va a coincidir con la noche de mayor actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas, lo que va a generar una doble oportunidad de observación astronómica en la misma jornada.

Este eclipse forma parte de lo que las autoridades españolas llamaron el “trío de eclipses”:

Un eclipse solar total el 2 de agosto de 2027.

Un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

Los especialistas remarcan que, para observar el fenómeno de forma segura, es indispensable usar anteojos homologados con norma ISO 12312-2, ya que mirar directamente al sol sin protección puede provocar daños oculares graves e irreversibles.

Se espera que millones de personas en Europa sigan el evento en vivo, tanto de forma presencial como a través de transmisiones oficiales, dado el carácter excepcional del fenómeno.