Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos los inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

El Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el dato de inflación de octubre. Este porcentaje será fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

Aumento de alquileres en diciembre

El organismo reveló el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) de octubre, el cual mantuvo una variación mensual de un 2,2%.

Estos porcentajes serán determinantes para definir el aumento de los alquileres de CABA que basen su actualización en el IPC de la Ciudad y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a quienes les correspondan actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.

Por ejemplo:

Un contrato que se inició en julio de este año a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar un total de $ 317.905.