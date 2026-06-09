Cuando ocurre un evento de alto impacto, como el fallecimiento del Indio Solari, las búsquedas en internet se disparan casi inmediatamente. Miles de personas entran al mismo tiempo al buscador para confirmar el dato, buscar detalles o repasar su trayectoria.

Para visualizar ese comportamiento existe Google Trends, una plataforma pública y gratuita que muestra la popularidad de los términos que la gente escribe en el buscador más usado del país.

Tomando como ejemplo los registros que generó la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se puede ver de forma clara cómo la plataforma ordena el interés del público según el momento del impacto, el lugar geográfico y las frases exactas que buscan en Google.

El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra el salto abrupto de la búsqueda "Indio Solari" al momento de conocerse la noticia de su fallecimiento.

El caso del gráfico de interés a lo largo del tiempo marca con claridad en qué momento las búsquedas sobre el cantante dieron el salto y coincide con el momento en el que empezó a conocerse la noticia de su partida.

Específicamente, las consultas se mantuvieron en niveles mínimos hasta las 7:48 AM del viernes, momento a partir del cual se generó una subida vertical y abrupta que alcanzó el puntaje máximo de 100 en la escala de popularidad de la plataforma.

La imagen exhibe cómo, tras conocerse la noticia de la partida del exlíder de Los Redondos, la búsqueda "Indio Solari" se convirtió en tendencia con cifras que superan notablemente a los demás temas del día.

De hecho, la noticia y las búsquedas alrededor de la misma escalaron con tal rapidez que se convirtieron en tendencia en la mañana del 5 de junio de 2026 como puede verse en el panel general de tendencias de Google Trends.

Con más de 500.000 búsquedas, el término “indio solari” se ubicó al tope de la lista con un crecimiento reportado del + 1.000%. Esta oleada disparó de forma paralela la búsqueda de otros términos vinculados al ecosistema del músico.

Entre las tendencias activas se posicionó el nombre de Charly García (con más de 5.000 consultas) y la palabra “parkinson” de forma aislada (con más de 5.000), impulsada directamente por ser la enfermedad que el cantante padecía desde hacía años.

Consultas relacionadas: la búsqueda de confirmación y causas

Al desglosar las frases exactas tipeadas por los usuarios, las diez principales tendencias del día ingresaron en la categoría Breakout, el indicador que usa Google para los términos que experimentan un salto desproporcionado de búsquedas .

Búsqueda de certezas, detalle y contexto

Las combinaciones literales apuntaron directamente a validar el suceso. Frases como “indio solari murio”, “murio el indio solari”, “fallecio indio solari”, “fallecio el indio solari” e “indio solari falleció” ocuparon la mayor parte de las posiciones del ranking.

Los primeros 5 términos destacados del ranking dan la sensación de que el primer reflejo del internauta argentino fue chequear la noticia que confirma el fallecimiento del artista.

Al extender el panel de las búsquedas relacionadas al Indio Solari, los usuarios también indagaron sobre los motivos del deceso y el entorno familiar a través de las expresiones “indio solari de que murio”, “de que murio el indio solari” e “indio solari hijos”.

El mapa de la repercusión

La herramienta gratuita de Google también permite ver cómo se distribuye el interés sobre un tema a lo largo del territorio, midiendo la intensidad de las consultas en relación con la población de cada lugar para evitar distorsiones por cantidad bruta de habitantes.

El impacto fue total: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró la atención relativa con 100 puntos, seguida por la Provincia de Buenos Aires con 97, Entre Ríos con 77, Chubut con 76 y Mendoza con 73.