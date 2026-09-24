Bogotá aplicará multas de $933.816 a quienes arrojen basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones o muebles en el espacio público.

La medida busca proteger el espacio público y mejorar la convivencia.

Arrojar basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones o muebles en calles y otros espacios públicos de Bogotá puede generar una multa de $933.816 durante 2026. La conducta está contemplada en el artículo 111, numeral 8, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y corresponde a una multa general tipo 4.

La advertencia cobra especial importancia para quienes sacan residuos voluminosos a la vía pública sin utilizar los mecanismos establecidos para su recolección. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, este tipo de comportamientos afecta tanto el entorno como la convivencia en los barrios de la ciudad.

¿De cuánto es la multa por arrojar basura en la calle en Bogotá?

Para 2026, la sanción económica por arrojar determinados residuos en el espacio público asciende a $933.816. Se trata de una multa general tipo 4 establecida en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La norma incluye dentro de esta conducta el abandono en el espacio público de basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones y muebles.

Por eso, dejar un colchón viejo junto a un andén, sacar muebles para que permanezcan en la calle o abandonar materiales de una obra en una zona pública puede tener consecuencias económicas.

¿Qué dice la Ley 1801 sobre arrojar escombros y residuos en Bogotá?

El artículo 111, numeral 8, de la Ley 1801 de 2016 contempla esta conducta dentro de las acciones que afectan la convivencia. En Bogotá, la sanción correspondiente durante 2026 es una multa general tipo 4 de $933.816.

La disposición no se limita a las bolsas de basura de uso doméstico. También alcanza residuos voluminosos y materiales que suelen aparecer en calles, andenes y otros espacios públicos, como escombros, llantas, colchones y muebles.

La intención de la medida es evitar que estos elementos terminen acumulados en lugares donde pueden afectar la movilidad, el aseo, el ambiente y las condiciones de los espacios que utilizan diariamente los ciudadanos.

Bogotá aplicará multas de $933.816 a quienes arrojen basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones o muebles en el espacio público. Magnific

¿Dónde se deben dejar los colchones, muebles y escombros en Bogotá?

Cuando una persona necesita deshacerse de un colchón, un mueble o escombros, la recomendación de las autoridades es solicitar su recolección mediante el operador autorizado, en lugar de trasladarlos y abandonarlos en la calle.

Esta alternativa permite que los residuos sean recogidos de manera adecuada y evita que terminen en andenes, parques, separadores, calles u otros puntos del espacio público.

En el caso de la basura ordinaria, la recomendación es sacarla únicamente en los días y horarios establecidos para cada zona, de acuerdo con el esquema de recolección correspondiente.

¿Cómo evitar una multa por arrojar residuos en el espacio público?

La recomendación para los ciudadanos es sencilla: no utilizar calles, andenes, parques ni otros espacios públicos como lugares para abandonar residuos .

Para evitar una sanción, se recomienda: