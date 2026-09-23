La Ciudad anunció que bajará el impuesto a las Patentes en 2027: quiénes se beneficiarán

A una semana de la presentación del Presupuesto 2027 de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño anticipó la baja del impuesto a las Patentes.

El anuncio que realizó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se suma a una serie de al menos ocho medidas de alivio fiscal que la Ciudad viene impulsando en los últimos tres años, destinadas a reducir la carga tributaria sobre jubilados, trabajadores independientes y distintos sectores de la economía .

La estrategia de CABA se sustenta en el mismo principio que viene planteando el Gobierno nacional: preservar el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar en una reducción de impuestos.

“La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos ”, señaló este miércoles Jorge Macri.

Impuesto de Sellos

Una de las medidas más relevantes, aprobada por la Legislatura porteña en el marco del Presupuesto 2026, fue la eliminación del impuesto de Sellos sobre el financiamiento del saldo de las tarjetas de crédito.

La iniciativa busca que quienes paguen únicamente el saldo mínimo y financien el resto del resumen no deban afrontar la alícuota del 1,2%, una carga que impactaba especialmente en quienes recurren a la financiación con tarjeta de crédito para consumo o enfrentan mayores dificultades para cumplir con los pagos en término .

Respecto del impuesto de Sellos, también se destaca la exención del 100% para la compra de una vivienda única y familiar. A partir de este año, el valor máximo de la propiedad para acceder a este beneficio se actualizó a $ 226.100.000.

CABA eliminó el impuesto de Sellos sobre el financiamiento del saldo de las tarjetas de crédito Shutterstock

Ingresos Brutos

La Ciudad también adoptó una serie de medidas vinculadas al impuesto sobre los Ingresos Brutos, considerado por los especialistas como uno de los tributos más distorsivos para la actividad económica .

En ese sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) comenzó a aplicar desde abril bonificaciones para quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente.

Los contribuyentes de las categorías A, B y C acceden a una bonificación del 100%, por lo que ya no deben pagar el impuesto. En cambio, quienes pertenecen a las categorías D, E, F, G y H reciben una bonificación del 75%.

Entre los beneficiarios se encuentran peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas, editores, electricistas y plomeros, entre otros .

Saldos a favor

Además, la actual gestión implementó un mecanismo de devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos. Recientemente, AGIP informó que ya reintegró más de $ 50.000 millones a 31.000 contribuyentes de la Ciudad.

Los contribuyentes con saldos de hasta $ 15 millones —comercios, pymes y trabajadores independientes— pueden solicitar la devolución de manera 100% online a través de la Cuenta Corriente Tributaria. “A partir de la actualización de este procedimiento, se resuelve en 48 horas y de forma 100% online”, precisaron desde el Gobierno porteño.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber presentado todas las declaraciones juradas del impuesto, no registrar deuda judicial y no estar adherido a planes de facilidades de pago vigentes .

CABA implementó un mecanismo exprés de devolución de saldos a favor en Ingresos Brutos

La Ciudad también habilitó la compensación de saldos a favor entre distintos tributos. De esta manera, un contribuyente puede utilizar un crédito generado en Ingresos Brutos para cancelar deudas del impuesto Inmobiliario/ABL, Patentes o del propio Ingresos Brutos .

“Desde su implementación en mayo de 2025 ya se concretaron más de 380.000 operaciones por un monto cercano a los $ 100.000 millones”, indicaron.

ABL

En materia de ABL, la Ciudad dispuso la exención del 100% para más de 76.000 jubilados y pensionados. El beneficio está previsto en el Código Fiscal y la Ley Tarifaria 2026, y alcanza a quienes cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:

Ser propietarios, condóminos, usufructuarios o beneficiarios del derecho de uso de un único inmueble destinado a vivienda propia.

Ocupar efectivamente ese inmueble.

No ser titulares ni condóminos de otro inmueble urbano o rural en el país.

Percibir un haber mensual igual o inferior a cuatro jubilaciones mínimas a diciembre de 2025 ($ 1.363.518,36).

Además, la Ciudad eximió del pago del ABL a hoteles y restaurantes —con previa inscripción— durante el primer semestre de este año. El beneficio podría extenderse en 2027, según el proyecto de Presupuesto que presentará el Ejecutivo local.

“El Presupuesto 2027 es una declaración de principios. Por eso también volvemos a eximir del ABL a hoteles, restaurantes y librerías durante todo el primer semestre”, aseguró Jorge Macri.

Por otra parte, la exención del ABL también alcanza a entidades deportivas sin fines de lucro y clubes de barrio incorporados al régimen de la Ley 1807. En estos casos, el beneficio rige desde la presentación de la solicitud por parte del contribuyente y se renueva por períodos de cinco años o por el plazo de duración del contrato , según corresponda.

Patentes

Recientemente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una medida “sin precedentes” respecto del impuesto a las Patentes.

“En 2027, nadie va a pagar más de patente que este año. Y de 1.630.000 autos, seis de cada diez van a pagar menos. El resto va a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, sostuvo.

La iniciativa será incorporada al proyecto de Presupuesto 2027 que la Ciudad enviará el miércoles 30 de septiembre a la Legislatura.

Además de la rebaja general, el Gobierno porteño ampliará el beneficio por antigüedad: desde 2027, los vehículos con 20 años o más dejarán de pagar Patentes, cuando hasta ahora la exención alcanzaba únicamente a los de 25 años o más.

Seis de cada diez autos pagarán menos del impuesto a las Patentes en 2027

Ejemplos

Según informó la Ciudad, 824.000 vehículos (el 50% del parque automotor) pagarán menos que en 2026. Otro 40%, equivalente a 654.000 vehículos, abonará exactamente el mismo importe que este año.

En tanto, el 10% restante (152.000 vehículos) quedarán exentos del tributo como consecuencia de la ampliación del beneficio por antigüedad.

Como ejemplo, CABA detalló que un Renault Kwid modelo 2025, que hoy paga $ 134.300 por boleta bimestral, abonará $ 72.000 en 2027.

En cambio, un Volkswagen Gol modelo 2014, cuyo propietario paga $ 17.600 por boleta bimestral, mantendrá el mismo importe el año próximo. A su vez, un Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona $ 14.700 por boleta, quedará exento del impuesto por superar los 20 años de antigüedad.