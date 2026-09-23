En esta noticia La Ciudad bajará el impuesto a las patentes para todos estos vehículos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una baja “sin precedentes de las patentes” en la Ciudad de Buenos Aires y dio otra buena noticia: ninguna aumentará el próximo año .

“Vamos a hacer una baja histórica de patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año . Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, sostuvo Macri.

Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto, ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20.

Jorge Macri. jefe de Gobierno porteño A@PINTA_Foto

“Podemos bajar las patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles”, agregó Macri.

La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto que la Ciudad presentará en la Legislatura el miércoles 30 de este mes.

La Ciudad bajará el impuesto a las patentes para todos estos vehículos

Hoy este impuesto tiene un esquema gradual para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.

Según informó el gobierno porteño, un 50% del parque automotor (824.000 vehículos) va a pagar menos que este año .

En tanto, el 40% (654.000 vehículos) pagará exactamente lo mismo que pagó durante 2026. El 10% restante (152.000 vehículos) dejará de pagar el impuesto, ya que se amplía el beneficio de la exención por antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

Por decisión del Gobierno, dejarán de pagar patente las personas que tengan estos autos (foto: archivo).

A continuación, algunos ejemplos:

Renault Kwid 2025

Hoy paga $ 134.300 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $ 72.000. Una reducción en el impuesto del 46% y más de $ 62.000 menos por boleta.

Peugeot 208 2023

Hoy paga $ 136.500 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $ 87.800. Una reducción en el impuesto del 35% y casi $ 50.000 menos.

Fiat Cronos 2020

Hoy paga $ 110.900 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $ 56.800. Una reducción en el impuesto del 49%, más de $ 54.000 menos por boleta.

Volkswagen Gol 2014

Hoy paga $ 17.600 por boleta y va a pagar lo mismo el año que viene.

Chevrolet Corsa 2006

Hoy paga $ 14.700 por boleta. Desde el año que viene no va a pagar nada porque tiene más de 20 años y queda exento.

Autos eléctricos e híbridos

Para seguir reduciendo la contaminación ambiental y sonora, en la Ciudad los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto.

Por su parte, los híbridos tendrán el mismo beneficio de hoy: exención total durante los primeros dos años. En el tercer año se comienza progresivamente a pagar el impuesto, hasta que a partir del sexto año se paga el total.