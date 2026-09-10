El monto de las sanciones se calcula en Unidades Fijas (UF).

Prestar el auto a un familiar puede parecer una situación cotidiana, pero en CABA existen infracciones que pueden derivar en multas costosas superiores a los $200.000.

El monto de las sanciones se calcula en Unidades Fijas (UF) y algunas de las faltas contempladas por la normativa porteña alcanzan valores que pueden impactar directamente en el bolsillo de los conductores.

¿Cuánto cuesta la multa por facilitar el auto a un menor en CABA?

Una de las infracciones contempladas es facilitar el vehículo a un menor, una conducta que tiene una sanción de 200 UF en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el valor vigente de la Unidad Fija, establecido en $1.173,08, esa infracción alcanza los $234.616.

Una de las infracciones contempladas es facilitar el vehículo a un menor, una conducta que tiene una sanción de 200 UF en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: IA) ChatGPT - creada con IA El Cronista Audiencias

El valor de las multas en CABA se encuentra expresado en UF, por lo que el monto en pesos puede modificarse cuando se actualiza el valor de esta unidad.

¿Qué otras multas pueden superar los $200.000 en CABA?

El cuadro de infracciones también contempla sanciones importantes para otras conductas frecuentes de los conductores porteños, algunas de ellas vinculadas con la seguridad vial.

Por ejemplo, enviar mensajes de texto mientras se conduce tiene una multa de 200 UF, equivalente a $234.616, mientras que violar un semáforo puede alcanzar entre 300 y 1.500 UF.

A su vez, estacionar en lugares reservados para personas con necesidades especiales o bloquear rampas para personas con movilidad reducida tiene una sanción de 300 UF, equivalente a $351.924.

¿Cómo consultar si un conductor tiene multas en CABA?

Los conductores pueden consultar las infracciones de tránsito en CABA a través del sitio oficial del Gobierno porteño, utilizando la patente del vehículo o el DNI.

El sistema permite conocer el estado de las infracciones, el monto total de las deudas pendientes y, cuando corresponde, la cantidad de puntos disponibles para el conductor.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en las sedes comunales, para lo cual es necesario solicitar previamente un turno y seleccionar el día, lugar y horario de atención.