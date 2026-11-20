Un frente de tormentas llegará el viernes 20 y dejará lluvias persistentes: rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en Buenos Aires y Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe por la llegada de un intenso temporal que se extenderá a lo largo de todo el viernes 20.

La advertencia alcanza distintas localidades de las provincias por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta amarilla en Buenos Aires y Santa Fe: cómo estará el clima, según el SMN

La alerta amarilla para Buenos Aires rige para todo el centro-sur y sudeste bonaerense. Se esperan intensas lluvias que alcancen los 70 milímetros, frecuente actividad eléctrica y caída de granizo.

clima Fuente: SMN

Las lluvias se intensificarán durante el mediodía y la inestabilidad se extenderá a lo largo de toda la jornada. En algunas zonas de la Costa Atlántica, la temperatura mínima se ubicará en 6°, mientras que la máxima en la provincia se ubicará en torno a los 24°.

En Santa Fe, la alerta amarilla rige para las localidades desde San Javier hasta Reconquista. Se esperan hasta 70% de probabilidades de lluvias por la mañana con una mínima de 24°. Por la tarde, las temperaturas escalarán hasta los 29° con cielo nublado y actividad eléctrica.

Un frente de tormentas llegará el viernes 20 y dejará lluvias persistentes: rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en Buenos Aires y Santa Fe. Magnific

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires anticipa un viernes 20 con una máxima de 25° y mínima 20°. Se esperan lluvias y chaparrones durante la mañana y tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 70%.

El sábado 21 el tiempo se presentará más estable, con cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde. La temperatura llegará hasta los 27°, mientras que la mínima será de 17°.

El domingo 22 será una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 27° y la mínima de 16° con viento moderado. Las ráfagas podrían alcanzar entre 13 y 22 kilómetros por hora.