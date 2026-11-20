El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó nuevos procedimientos para que bares y restaurantes puedan instalar mesas, sillas y equipamiento en el espacio público.

En concreto, a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial el 19 de noviembre, se aprobaron los requisitos, la documentación y las condiciones que deberán cumplir los establecimientos para obtener las autorizaciones.

Los permisos tendrán diferentes plazos de vigencia según el tipo de instalación: dos años para las plataformas sobre la calzada y cuatro años para las áreas gastronómicas sobre las veredas.

Qué cambia para los bares y restaurantes de CABA

La normativa establece dos procedimientos independientes para regular la ocupación del espacio público con fines gastronómicos.

Por un lado, los establecimientos que quieran instalar plataformas de esparcimiento sobre la calzada deberán solicitar un permiso específico y estarán sujetos a un régimen de cupos zonificados.

Las autorizaciones se otorgarán por orden de llegada, siempre que las solicitudes cumplan con las condiciones exigidas y exista disponibilidad en cada zona.

Por otro lado, los locales que busquen colocar mesas, sillas, parasoles y otros equipamientos sobre las veredas deberán tramitar una autorización de uso precario.

En ambos casos, los permisos serán personales e intransferibles y estarán sujetos a las facultades de fiscalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los bares y restaurantes de CABA deberán cumplir nuevas condiciones para instalar mesas y sillas en las veredas o plataformas gastronómicas sobre la calzada. Fuente: Shutterstock

Qué requisitos deberán cumplir los bares para instalar decks sobre la calzada

Los bares y restaurantes que quieran instalar plataformas gastronómicas sobre la calzada deberán iniciar el trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), durante el período que establezca cada convocatoria.

La solicitud no garantiza la autorización: los permisos dependerán de los cupos disponibles en cada zona y del cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos.

La normativa establece que el cupo inicial para toda la Ciudad de Buenos Aires es de cero permisos. Las nuevas autorizaciones se otorgarán bajo el mecanismo de “alta por baja”: solo podrá habilitarse una nueva plataforma cuando se dé de baja otra y el espacio público quede efectivamente liberado.

Además, tendrán prioridad las solicitudes completas, según el orden cronológico de presentación, y no podrán acceder quienes registren sanciones previas por infracciones vinculadas con el uso del espacio público.

Entre la documentación obligatoria figuran una nota de solicitud con la ubicación propuesta, fotografías a color del frente y el lateral del local —incluidas la vereda y la calzada—, la constancia de habilitación comercial o el comprobante de inicio del trámite y, cuando corresponda, la documentación societaria y la declaración jurada sobre equipamientos e instalaciones.

También deberán contratar un seguro de responsabilidad civil con el Gobierno de Buenos Aires como coasegurado, por un mínimo de $80 millones. Si incorporan iluminación, calefacción o cubiertas superiores, la cobertura mínima deberá ascender a $150 millones.

Una vez notificado el permiso, los titulares tendrán 90 días corridos para instalar la plataforma. La autorización tendrá una vigencia de dos años y será precaria, personal e intransferible.

Cómo se tramitan los permisos para poner mesas y sillas sobre las veredas

Los establecimientos gastronómicos que quieran instalar áreas sobre las veredas deberán gestionar la autorización mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD).

El procedimiento aprobado por el Gobierno de Buenos Aires establece las etapas para solicitar, evaluar y otorgar los permisos de uso precario. Los interesados deberán presentar las declaraciones juradas correspondientes, tanto sobre el conocimiento y la aceptación del régimen normativo como sobre los equipamientos e instalaciones que utilizarán.

A diferencia de los decks sobre la calzada, estas autorizaciones tendrán una vigencia de cuatro años. Sin embargo, también serán personales e intransferibles y estarán condicionadas al cumplimiento de las disposiciones vigentes.