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Al momento de operar en un cajero automático, muchas personas creen que la clave PIN y la clave PIL son lo mismo.

Sin embargo, ambas cumplen funciones diferentes y conocer para qué sirve cada una puede evitar inconvenientes al realizar extracciones u otras operaciones bancarias.

Estas dos claves forman parte de las medidas de seguridad de las tarjetas de débito y pueden ser solicitadas en distintos momentos según el tipo de transacción. Además, si alguna se olvida, es posible restablecerla siguiendo un procedimiento específico.

La clave PIN y la clave PIL cumplen funciones diferentes y conocer para qué sirve cada una puede evitar inconvenientes al realizar extracciones u otras operaciones bancarias. (Fuente: ChatGPT) ChatGPT

Clave PIN y clave PIL: cuál es la diferencia y para qué sirve cada una

La principal diferencia está en el uso que tiene cada clave dentro de las operaciones realizadas en cajeros automáticos.

La clave PIN es una contraseña numérica de 4 dígitos y se solicita apenas se inserta la tarjeta de débito en un cajero automático para validar la identidad del usuario.

En cambio, la clave PIL está compuesta por 3 letras y funciona como una verificación adicional en operaciones consideradas de mayor riesgo, como las extracciones de efectivo.

Qué hacer si olvidaste la clave PIN o la clave PIL

Los usuarios que cuentan con BIP Token pueden realizar el blanqueo de ambas claves desde la banca por Internet.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a BIP. Acceder al menú Tarjetas. Seleccionar la opción Blanqueo PIN/PIL. Elegir la tarjeta correspondiente. Hacer clic en el ícono de la lupa de Blanqueo PIN o Blanqueo PIL. Generar un Token. Presionar Confirmar para completar el trámite.

Una vez realizado el proceso, el sistema dejará habilitado el cambio de la clave correspondiente.

Cómo cambiar la clave PIN y la clave PIL después del blanqueo

Si se realizó el blanqueo del PIN, el usuario tendrá tiempo hasta las 00:00 del día hábil siguiente para generar una nueva clave.

Para hacerlo, deberá acercarse a un cajero automático de la Red Link, insertar la tarjeta y seguir las instrucciones en pantalla. El sistema detectará que el PIN fue blanqueado y solicitará ingresar una nueva clave numérica de 4 dígitos .

En el caso de la clave PIL, el procedimiento es diferente. Luego del blanqueo, el sistema pedirá crear una nueva clave de 3 letras durante la primera operación en un cajero automático que requiera esta autenticación adicional. De esta forma, ambas claves vuelven a quedar activas y listas para utilizarse en futuras operaciones bancarias.