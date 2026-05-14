Retirar dinero o realizar consultas en cajeros automáticos suele ir acompañado de la impresión del comprobante de la operación. Aunque esta acción es frecuente entre los usuarios, especialistas en seguridad financiera advierten que no siempre es recomendable. El principal motivo es que estos tickets o comprobantes pueden exponer información bancaria sensible, lo que incrementa el riesgo de que terceros utilicen esos datos para intentos de fraude o engaños digitales. En un contexto de creciente sofisticación de los delitos informáticos, reducir la exposición de información se vuelve una medida preventiva clave. Los comprobantes emitidos por cajeros automáticos incluyen distintos datos relacionados con la operación realizada, como parte del número de cuenta o tarjeta, el saldo posterior, la fecha, la hora y la ubicación del cajero. Si bien esta información no permite acceder directamente a una cuenta bancaria, sí puede ser utilizada como punto de partida para maniobras de ingeniería social, donde los delincuentes intentan ganarse la confianza de la víctima o construir engaños más creíbles. Por este motivo, la acumulación o descarte descuidado de estos tickets puede convertirse en un riesgo innecesario para la seguridad financiera del usuario. En los casos en los que el usuario decida o necesite conservar los comprobantes impresos, es importante aplicar medidas básicas de protección para evitar la exposición de datos. El usuario puede guardarlos en espacios seguros y privados, evitando dejarlos a la vista o en lugares de fácil acceso como billeteras, bolsos o vehículos. También es fundamental destruirlos completamente antes de desecharlos, ya que los fragmentos pueden contener información recuperable. En la actualidad, muchas entidades financieras ofrecen opciones digitales que reemplazan la necesidad de imprimir tickets en papel. Entre ellas se encuentran el envío de comprobantes por correo electrónico o mediante notificaciones en el teléfono móvil. Estas alternativas permiten conservar un registro de las operaciones sin exponer información física que pueda ser extraviada o revisada por terceros. Además, facilitan la organización y consulta del historial de movimientos de forma más segura y ordenada. El uso de comprobantes digitales se posiciona así como una opción más segura y sustentable. El cuidado de la información bancaria no se limita al manejo de comprobantes, sino que también incluye una serie de buenas prácticas al utilizar cajeros automáticos y servicios digitales: A esto se suma la necesidad de mantener actualizados los dispositivos utilizados para la banca digital y verificar cuidadosamente cualquier solicitud de datos personales, con el fin de prevenir posibles intentos de estafa o suplantación de identidad.