Los cajeros automáticos cuentan con botones de funciones específicas que facilitan las operaciones bancarias. (Fuente: Freepik)

Muchas personas utilizan el cajero automático para retirar dinero, consultar el saldo o realizar transferencias sin prestar demasiada atención a los botones disponibles en la pantalla o el teclado. Sin embargo, cada uno de ellos cumple una función diferente y puede ser clave para evitar errores durante una operación.

Uno de los más desconocidos es el botón “Borrar”, que suele ubicarse junto a las teclas “Aceptar” y “Cancelar”. Aunque muchos creen que ambos cumplen la misma función, en realidad tienen objetivos completamente distintos.

Conocer la diferencia entre estas opciones no solo permite operar con mayor rapidez, sino también evitar tener que reiniciar una transacción por un simple error al ingresar un dato.

¿Para qué sirve el botón “Borrar” del cajero automático?

El botón “Borrar”, generalmente identificado con el color amarillo, está diseñado para corregir la información ingresada sin necesidad de cancelar toda la operación. Su función principal es eliminar el último dato escrito o vaciar el campo que se está completando, dependiendo del modelo del cajero automático.

Por ejemplo, si una persona ingresa un monto incorrecto para realizar una extracción o se equivoca al escribir un número de cuenta durante una transferencia, puede presionar “Borrar” para corregir ese dato y continuar con la transacción normalmente.

Esta función evita que el usuario tenga que comenzar el proceso desde cero, lo que agiliza las operaciones y reduce los errores al utilizar el cajero.

El botón "Cancelar" finaliza la operación, mientras que "Borrar" solo permite corregir datos sin reiniciar el proceso. (Fuente: Freepik).

¿Qué diferencia tiene el botón “Borrar” con “Cancelar”?

A diferencia del botón “Borrar”, el botón “Cancelar”, identificado habitualmente con el color rojo, interrumpe la operación que se está realizando. Al presionarlo, el cajero detiene el proceso y regresa a la pantalla inicial o finaliza la sesión, dependiendo del momento en el que se utilice.

Esto significa que, si el usuario estaba realizando un retiro de efectivo, una consulta o una transferencia, deberá volver a iniciar todo el procedimiento si decide cancelar la operación.

Los tres botones clave del cajero automático y sus funciones

En términos generales, las funciones de los tres botones principales de un cajero automático son las siguientes:

Aceptar (verde): confirma la información ingresada y permite avanzar con la operación.

Borrar (amarillo): elimina un dato incorrecto para corregirlo sin cancelar la transacción.

Cancelar (rojo): finaliza la operación en curso y, en muchos casos, devuelve la tarjeta o cierra la sesión.

Aunque el diseño puede variar según la entidad bancaria o el fabricante del cajero automático, esta distribución y estas funciones son las más utilizadas en la mayoría de los equipos instalados en bancos y redes de autoservicio.

Recomendaciones para usar un cajero automático de forma segura

Además de conocer la función de cada botón, es importante seguir algunas medidas de seguridad al realizar operaciones en un cajero automático. Los bancos recomiendan verificar que el equipo no presente elementos extraños en la ranura de la tarjeta o en el teclado y evitar aceptar ayuda de personas desconocidas durante la transacción.

También es aconsejable cubrir el teclado con una mano al ingresar el PIN para impedir que terceros puedan observar la clave. Una vez finalizada la operación, conviene guardar el dinero y la tarjeta antes de alejarse del cajero, así como retirar el comprobante si contiene información sensible.

Por último, si el cajero retiene la tarjeta, presenta fallas o muestra movimientos que el usuario no reconoce, lo recomendable es comunicarse de inmediato con la entidad bancaria para bloquear el plástico y recibir asistencia. Adoptar estas precauciones ayuda a reducir el riesgo de fraudes y a utilizar los cajeros automáticos con mayor tranquilidad.