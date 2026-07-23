Los cajeros automáticos incorporan distintas funciones para que los usuarios puedan realizar operaciones de forma más segura. (Fuente: Freepik)

Los cajeros automáticos cuentan con distintos botones que facilitan operaciones como retiros de dinero, consultas de saldo, transferencias y otras gestiones bancarias. Sin embargo, muchas personas desconocen la utilidad específica de algunas de estas teclas.

Una de las que suele generar más dudas es el botón “Corregir”, presente en la mayoría de los cajeros automáticos. Aunque puede parecer un detalle menor, cumple una función importante durante el proceso de una operación.

Utilizar correctamente esta tecla permite corregir datos antes de confirmar la transacción, evitando errores que podrían obligar al usuario a cancelar la operación o comenzar nuevamente el procedimiento.

Para qué sirve el botón “Corregir” del cajero automático

El botón “Corregir” permite modificar o volver a ingresar la información antes de confirmar una operación. Por ejemplo, puede utilizarse para rectificar un monto de retiro o corregir un dato que aún no haya sido validado por el cajero.

Su función es evitar que la transacción continúe con información equivocada, brindando al usuario la posibilidad de revisar los datos antes de autorizar la operación.

Qué tipo de datos pueden corregirse antes de confirmar

Dependiendo del modelo del cajero automático y del sistema utilizado por cada entidad financiera, el botón “Corregir” permite modificar la información ingresada durante una etapa determinada de la operación.

En algunos casos puede utilizarse para volver a escribir un dato que todavía no fue validado por el sistema, mientras que en otros permite corregir el monto seleccionado u otros campos antes de la confirmación definitiva.

Revisar la información ingresada antes de finalizar una transacción ayuda a evitar equivocaciones.

Por qué conviene revisar la información antes de finalizar la operación

Verificar los datos antes de confirmar una transacción ayuda a disminuir la posibilidad de cometer errores y evita tener que reiniciar el procedimiento.

Dedicar unos segundos a revisar el monto elegido y la información ingresada también permite realizar las operaciones bancarias con mayor tranquilidad y seguridad.

Qué diferencia existe entre los botones “Corregir”, “Cancelar” y “Aceptar”

Los cajeros automáticos suelen incorporar tres botones principales, cada uno con una función diferente durante la operación:

Corregir : permite rectificar o volver a ingresar información antes de confirmar la transacción.

Cancelar : interrumpe la operación y, cuando corresponde, devuelve la tarjeta al usuario.

Aceptar o Confirmar: valida la información ingresada y permite que la transacción continúe.

Conocer la función de cada una de estas teclas facilita el uso del cajero automático y ayuda a reducir errores durante las operaciones bancarias.