En el marco del Meta Connect 2026, celebrado esta semana en California, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, mostró la nueva generación de dispositivos personales de la compañía .

Se trata de dos productos que buscan integrar la inteligencia artificial a las tareas cotidianas de los usuarios: uno es un par de lentes de realidad virtual y el otro es un pequeño colgante pensado para hablar con un asistente de IA sin necesidad de sacar el celular.

Cómo son los Meta VR Glasses

Los Meta VR Glasses pesan alrededor de 100 gramos y están diseñados para funcionar como una pantalla portátil para entretenimiento, trabajo y videojuegos.

A diferencia de los visores de realidad virtual tradicionales, el dispositivo tiene un diseño más abierto y no requiere una estructura voluminosa sobre la cabeza. El procesamiento, la batería y el almacenamiento no están integrados en las gafas: se encuentran en una unidad externa conectada mediante un cable óptico, que el usuario puede llevar en un bolsillo o bolso.

Esta separación permite reducir el peso y el tamaño de las gafas, mientras que la unidad externa se encarga de proporcionar la potencia necesaria para ejecutar las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada.

Cómo son los Meta VR Glasses y el colgante Muse Charm, los nuevos dispositivos que presentó Mark Zuckerberg y que integran Inteligencia Artificial. Meta

Otras características técnicas que tienen los Meta VR Glasses

Pantalla infinita 5K con 37 píxeles por grado.

Certificación IMAX Enhanced , la primera en un dispositivo VR.

Dolby Vision y audio espacial Dolby Atmos.

Batería con hasta tres horas de reproducción continua.

Carga rápida de 45 W.

Además, permiten controlar el dispositivo con la voz, la mirada y gestos naturales de las manos, sin necesidad de joysticks.

Entre sus funciones también ofrecen la posibilidad de convertir cualquier superficie plana en un teclado y un panel táctil para armar una oficina improvisada en cualquier lugar. Y suman llamadas holográficas: una versión digital fotorrealista del interlocutor aparece frente al usuario, con expresiones en tiempo real y audio espacial.

Qué es el Muse Charm

El segundo anuncio fue el Muse Charm, un pequeño dispositivo portátil diseñado para interactuar con Muse, el agente de inteligencia artificial personal de Meta. La compañía lo presentó como un equipo compacto que puede llevarse en el bolsillo o incluso en un llavero para acceder al asistente mediante la voz.

La propuesta busca ofrecer una forma de comunicarse con Muse sin necesidad de sacar el teléfono. El dispositivo permite mantener conversaciones con el asistente y realizar consultas de manera directa mediante comandos de voz.

Según explicó Mark Zuckerberg, la idea es contar con “ un pequeño dispositivo alegre para hablar con Muse ”, pensado para acompañar al usuario durante el día sin ocupar demasiado espacio.

La incorporación de este formato físico amplía las posibilidades de uso de Muse, que Meta presenta como un agente de IA capaz de ejecutar distintas tareas, entre ellas enviar correos electrónicos, organizar información, planificar viajes y trabajar con diferentes servicios conectados por el usuario.

Cómo son los Meta VR Glasses y el colgante Muse Charm, los nuevos dispositivos que presentó Mark Zuckerberg y que integran Inteligencia Artificial. Meta

¿Cuándo y cuánto salen a la venta los dispositivos anunciados por Mark Zuckerberg?

En cuanto a los precios y fechas, la información oficial es la siguiente:

Meta VR Glasses : salen a la venta en la primavera estadounidense de 2027 a US$ 1.299,99

Muse Charm: llega en diciembre de 2026, todavía sin precio oficial.

Meta, al igual que otras empresas de tecnología, profundiza la apuesta por la inteligencia artificial luego de lo que fue el fracaso del metaverso que impulsó en los últimos años.