Arqueólogos descubren en París un muro de hace más de 2000 años: podría formar parte de una antigua ciudad gala.

Arqueólogos descubrieron en el centro de París un muro de piedra y madera de unos 20 metros que podría formar parte de las fortificaciones de la antigua Lutecia gala, el asentamiento de los Parisii, una tribu que habitaba la región antes de la conquista romana. El hallazgo se produjo durante unas excavaciones realizadas en la isla de la Cité, a pocos metros de Notre-Dame.

El Ministerio de Cultura francés informó este miércoles del descubrimiento y destacó su relevancia, aunque señaló que todavía es necesario determinar con precisión su función y antigüedad. Los primeros análisis de carbono 14 realizados sobre elementos de madera sitúan los restos entre 200 y 10 a.C., mientras que los investigadores también encontraron una punta de lanza gala y evidencias de un incendio, compartió la agencia de noticias EFE.

Un muro de piedra y madera que podría pertenecer a la Lutecia gala

El muro descubierto tiene unos 20 metros de longitud y presenta una técnica de construcción característica de las fortificaciones galas de finales de la Edad del Hierro. Junto a la estructura aparecieron restos de madera quemada y semillas carbonizadas que evidencian un “violento incendio”.

Los arqueólogos también identificaron una amplia plataforma artificial de arena y grava situada detrás del muro. La combinación de estos elementos refuerza la hipótesis de que los restos podrían formar parte del ‘oppidum’ de Lutecia, el asentamiento fortificado de los Parisii. “ Podríamos estar ante uno de los vestigios más importantes jamás descubiertos para comprender la Lutecia gala ”, declaró la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, en un comunicado.

No obstante, Pégard remarcó que todavía debe determinarse científicamente la función y la cronología exactas de la estructura. Para la ministra, la coincidencia entre los diferentes indicios encontrados durante las excavaciones resulta especialmente significativa.

Hallan en el centro de París un posible tramo de la muralla de la antigua Lutecia gala. Carmen Menéndez

Las pistas que relacionan el hallazgo con el siglo I a.C.

Los primeros análisis de carbono 14 sitúan los elementos de madera encontrados entre 200 y 10 a.C., un período que coincide con la etapa final de la Edad del Hierro en la región. A esto se suma el hallazgo de una punta de lanza gala al pie del muro.

La hipótesis también adquiere importancia por las fuentes históricas que sitúan en el año 52 a.C. la destrucción de Lutecia por el fuego ante el avance de las tropas de Julio César, según el Ministerio de Cultura francés.

En declaraciones a la prensa en el lugar del descubrimiento, Pégard manifestó su “emoción” por contemplar lo que calificó como un “ microcosmos de la historia, una versión condensada de nuestras vidas, nuestras vidas en París, que es absolutamente fabulosa ”.

El descubrimiento se produjo durante unas excavaciones iniciadas en febrero de 2026 en dos patios del Hôtel-Dieu, situado a pocos metros de Notre-Dame. (Fuente: Pixabay).

Las excavaciones que sacaron a la luz la antigua estructura

El descubrimiento se produjo durante unas excavaciones iniciadas en febrero de 2026 en dos patios del Hôtel-Dieu, como parte de la remodelación del complejo hospitalario situado a pocos metros de Notre-Dame.

Los trabajos están siendo realizados por el servicio arqueológico de la ciudad de París (DHAAP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap), bajo la supervisión científica del Ministerio de Cultura.

“Si resulta que la muralla que acabamos de descubrir data de alrededor del siglo I a.C., sin duda reabrirá una nueva vía de investigación histórica y arqueológica, lo cual es fantástico. En cierto modo, podría ser un vestigio de Lutecia, la invasión prerromana descrita por Julio César en sus Guerras de las Galias”, manifestó por su parte el alcalde de París, Emmanuel Grégoire.