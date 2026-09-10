El panorama político argentino muestra un escenario de alta polarización marcado por el crecimiento del pragmatismo y el descontento de la ciudadanía.

Frente a las dinámicas impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei y la reorganización de la oposición bajo liderazgos como el de Axel Kicillof, un estudio de la firma Proyección Consultores analizó la disposición de los votantes a inclinarse por el denominado “voto útil” o de rechazo para bloquear a una fuerza política determinada .

Las mediciones exponen que ni el rechazo al peronismo ni la oposición al oficialismo actual alcanzan por sí solos para consolidar una mayoría automática.

Un sector representativo del electorado rechaza respaldar a candidatos no deseados simplemente para perjudicar a un espacio rival, mientras que la franja de indecisos se sostiene en niveles significativos en ambos planteos.

Los números del voto pragmático para frenar al peronismo o a Milei

Al consultar a los encuestados sobre la afirmación “Podría votar a un candidato que no me guste para que no vuelva el peronismo” , las respuestas evidenciaron un rechazo mayoritario hacia esta estrategia:

En desacuerdo (45,1%): Integrado por un 32,6% que manifestó estar “Muy en desacuerdo” y un 12,5% que se inclinó por la opción “En desacuerdo”.

De acuerdo (37,3%): Conformado por un 20,6% “Muy de acuerdo” y un 16,7% “De acuerdo”.

Indecisos (17,6%): Respondieron “No lo sé” ante la premisa planteada.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

En el escenario inverso, frente a la consigna “Podría votar a un candidato que no me guste para que no continúe Milei como presidente” , la brecha entre las posiciones se redujo al mínimo:

En desacuerdo (42,7%): Compuesto por un 27,7% “Muy en desacuerdo” y un 15,0% “En desacuerdo”.

De acuerdo (41,0%): Representado por un 22,1% “Muy de acuerdo” y un 18,9% “De acuerdo”.

Indecisos (16,3%): Se ubicaron en la categoría “No lo sé”.

Economía e identificación ideológica en el electorado

El informe también analizó la atribución de responsabilidades sobre la marcha económica y las expectativas a futuro. Ante la consulta sobre de quién es la culpa de la situación actual, el 48,3% responsabilizó a la gestión oficialista, mientras que un 38,9% apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández.

En cuanto a la capacidad para resolver la coyuntura, un 37,5% consideró que el Gobierno de Milei cuenta con mejores herramientas, frente a un 32,0% que confía en la oposición y un 30,5% que se declaró indeciso.