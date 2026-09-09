Con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y parte del gabinete nacional de ministros, se inauguró este miércoles el nuevo Museo Interactivo de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en un acto realizado en la flamante sede de la institución.

El jefe del Estado fue recibido por la presidente de la Fundación Granaderos, donante e impulsora de la obra, Bettina Bulgheroni.

Participaron además de la ceremonia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Carlos Presti y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el jefe del Regimiento, Cristian Castellanos; los embajadores de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera y de Perú, Carlos Tubino; junto con las máximas autoridades militares y los aportantes privados que posibilitaron la realización de la obra.

El nuevo museo exhibe la historia y los valores del Regimiento de Granaderos a Caballo, que fue creado el 16 de marzo de 1812, en Buenos Aires, por disposición del Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y bajo la organización y conducción de José de San Martín, Padre de la Patria.

Desde sus orígenes, el cuerpo fue concebido no solamente como una unidad militar, sino como una escuela de disciplina, formación, honor y compromiso con la libertad.

Bajo esos preceptos, la obra fue desarrollada según estrictos criterios museográficos y propone un recorrido histórico e interactivo por los principales momentos de la trayectoria del Regimiento, desde su creación hasta su misión actual como institución emblemática de la Argentina.

A través de ocho salas, el visitante podrá recorrer la creación del Regimiento, su bautismo de fuego, el camino hacia la gloria, el Cruce de los Andes, las principales batallas de la Campaña Libertadora, el exilio y la posterior recreación del cuerpo, para culminar con una sala dedicada a “Ser Granadero”, que busca poner en valor la vigencia de sus principios y su identidad en el presente.

“La libertad no se puede atrapar. Pero puede encontrar una casa en nuestra memoria. Y puede encontrar futuro en aquello que cada generación se anima a construir. Que este museo sea parte de ese camino abierto. Y que la libertad siga siendo una de esas grandes ideas que nos invitan, todavía hoy, a mirar más lejos”, señaló Bettina Bulgheroni, presidente de la Fundación Granaderos.

El recorrido incorpora recursos tecnológicos y herramientas interactivas que permiten acercarse a la historia desde una perspectiva contemporánea, con el objetivo de generar una experiencia que trascienda la contemplación de objetos y documentos y permita comprender los valores que guiaron a quienes hicieron posible la gesta de la Independencia.

El Museo se incorpora de esta manera al patrimonio histórico y cultural de la Argentina como un espacio destinado no solamente a conservar la memoria de una institución emblemática, sino también a mantener vivos los valores que le dieron origen.