Por fin midieron a Milei y a Kicillof para las elecciones 2027: nadie esperaba que la diferencia sea tan grande.

Las elecciones presidenciales de 2027 ya empezaron a tomar forma en las encuestas. Un sondeo realizado en agosto por la consultora Tendencias evaluó la intención de voto de cara a un eventual escenario electoral en una hipotética contienda entre Javier Milei y Axel Kicillof.

El trabajo de campo fue realizado entre el 24 y 29 de agosto del corriente año con 4.958 electores habilitados. La encuesta fue realizada de manera online con el sistema CAWI y la muestra fue ponderada por datos demográficos y voto anterior. El documento arroja un nivel de confianza de 95% y una margen de error de más o menos 1,4%.

Midieron a Javier Milei y a Axel Kicillof: cómo viene la carrera por la presidencia

El informe midió al actual presidente de la Nación contra el gobernador bonaerense en una posible elección. El referente del peronismo obtendría un 46,1% contra 37,4%, una diferencia de 8,7 puntos porcentuales en el ballotage .

Por fin midieron a Milei y a Kicillof para las elecciones 2027: nadie esperaba que la diferencia sea tan grande. Imagen ilustrativa (El Cronista)

El escenario se completa con 7,3% de voto en banco, 5,8% de personas que no irían a votar y tan solo un 3,5% de indecisos. El documento señala que, en una primera vuelta, Kicillof superaría a Milei por una diferencia de 33,7% contra 32,4%. La consultora atribuye el resultado más a la caída del oficialismo que por un crecimiento propio del peronismo.

Por fin midieron a Milei y a Kicillof para las elecciones 2027: nadie esperaba que la diferencia sea tan grande.

Dentro de los principales motivos del deterioro en la intención de voto hacia el oficialismo se encuentra la economía:

El 41,2% declara no llegar a fin de mes

Otro 22,4% afirma haber recortado gastos.

El 16,9% afirma poder ahorrar.

El 46,2% espera que la situación empeore en el próximo año.

El 28,1% confía en una mejora.

De los encuestados, el 44,4% responsabiliza al oficialismo por los problemas actuales de la economía. El 28,6% señala como culpable a la administración de Alberto Fernández y el 21,4% culpa a ambas gestiones. Así, los datos mencionan que la evaluación negativa del Gobierno alanza el 62,4% contra 37,6% de valoración positiva.

Cómo se identifica el mapa de votantes: ¿libertarios o peronistas?

La encuesta también consultó sobre la identificación política de los argentinos. Uno de los datos más relevantes es que el 31,2% asegura no identificarse con ninguna de las categorías planteadas, por lo que el oficialismo deberá ir a buscar el voto de este grupo.

Entre quienes sí se ubican dentro de alguna identidad política, el 17,1% se define como libertario/de derecha, el 13,8% de centroizquierda, el 10,9% de centroderecha, 9% de centro y 8,3% de izquierda.

De esta manera, el sondeo muestra que el bloque principal no tiene una identidad partidaria concreta.