La percepción ciudadana sobre la gestión del presidente Yamandú Orsi sigue con un balance negativo, aunque con señales de estabilización y una leve recuperación, según la última encuesta regular de Equipos Consultores realizada entre el 11 y el 31 de agosto de 2026.

Resultados generales

Aprobación: 28% (sube 2 puntos respecto a la medición anterior).

Desaprobación: 51% (baja 2 puntos).

Saldo neto: -23 (mejora 4 puntos desde -27).

Las variaciones, aunque pequeñas y dentro del margen de error, representan una buena noticia para el gobierno: la tendencia decreciente se detuvo y muestra indicios de recuperación. En el mediano plazo, las evaluaciones se mantienen razonablemente estables desde abril de 2026.

Evolución en perspectiva

Equipos Consultores identifica tres etapas en la evaluación de Orsi desde su asunción:

“Luna de miel” hasta agosto de 2025: saldo claramente positivo.

Período de juicios divididos (octubre 2025–febrero 2026).

Etapa actual: saldos negativos relativamente estables.

Diferencias por alineación política

El clivaje político persiste: la aprobación del presidente es mucho mayor entre sus votantes que entre quienes apoyan la oposición.

Las variaciones observadas en esta medición se explican principalmente por cambios leves en el electorado opositor: aumentó algo la aprobación dentro de ese sector (tras mínimos inusuales en junio) y disminuyó la desaprobación. Entre los votantes frenteamplistas, los juicios se mantienen estables.

Montevideo vs. interior

La medición de junio había mostrado un fenómeno inusual: opiniones más negativas en Montevideo que en el interior. En agosto esa diferencia se corrigió: Orsi recuperó apoyo en la capital —aumentó la aprobación y disminuyó la desaprobación—, registrando un saldo neto de -19 en Montevideo frente a -29 en el resto del país.

Ficha técnica

Período: 11 al 31 de agosto de 2026.

Metodología: encuestas presenciales (cara a cara).

Universo: residentes de 18+ en localidades con 2.000+ habitantes.

Tamaño muestral efectivo: 710 casos.

Margen de error máximo: ±3.7% (95% de confianza).

Muestreo: estratificado, probabilístico, multietápico con cuotas por sexo y edad; ponderación por sexo, edad, zona, educación, ocupación, tipo de vivienda y voto anterior.

Financiamiento: múltiple (medios, organizaciones sociales, empresas, organismos internacionales, partidos).

Conclusión

Aunque los cambios de agosto son modestos y compatibles con márgenes de incertidumbre estadística, la parada en la tendencia negativa y la leve mejora del saldo neto constituyen un alivio político para el oficialismo. La estabilidad observada desde abril sugiere que las evaluaciones públicas sobre la gestión de Orsi atraviesan un período de consolidación en torno a niveles moderadamente negativos.