Las cáscaras de mandarina ocultan propiedades claves para la salud y la limpieza del hogar. Si bien todos optan por tirarlas, con tan solo algunos ingredientes se pueden convertir en una mezcla que aporte grandes beneficios al cuerpo y a la casa. Esta mezcla esclave para el fin del verano, ya que son épocas en donde las temperaturas cambian mucho y se suelen contraer enfermedades o resfríos. Al hervirlas, se obtiene un té que puede ser beneficioso para la salud por los siguientes motivos: La mezcla puede ser aprovechada en forma de té (previa colada). A su vez, simplemente oliendo el vapor se descongestionará la nariz y se abrirán las vías respiratorias para calmar las molestias. Otros beneficios que al ser consumida aporta son: Además de ser bueno para la salud, hervir la mezcla puede ayudar a purificar y aromatizar el ambiente. El vapor ayudará a neutralizar los malos olores de la casa y potenciar la sensación de limpieza. Otro de sus usos es que funciona como una excelente barrera natural contra los insectos. Puede alejar plagas como mosquitos, moscas y hasta hormigas. Si se deja enfriar, también puede ser un limpiador natural de superficies que deja perfumada la casa.