Las cáscaras de banana ocultan un beneficio clave que muy pocos aprovechan: al ser mezclado con vinagre se convierte en un fertilizante clave para las plantas. Es una opción económica y fácil de hacer para los amantes de la jardinería que es libre de químicos. Esta opción natural de fertilizante es de fácil acceso y bajo impacto ambiental. Las cáscaras cuentan con potasio, fósforo y magnesio, tres minerales esenciales para el desarrollo vegetal. Por su parte, el vinagre acelera la descomposición de la banana y ayuda a liberar los nutrientes en menor tiempo. A su vez, también se convierte en un repelente de plagas y hongos, por lo que se fortalece la salud de las plantas de forma ecológica y sin gastar de más. Para hacer el truco de jardinería es clave seguir los siguientes pasos: Para aplicar bien la mezcla de cáscaras de banana con vinagre, se deben seguir las siguientes pautas: