Las cáscaras de mandarina, que muchas veces terminan en la basura, empezaron a ganar lugar en recetas y trucos caseros. Una de las prácticas que más se repite es hervirlas con azúcar, una preparación sencilla que se usa tanto en la cocina como en el cuidado del hogar. La tendencia crece en redes y en grupos de cocina, donde destacan su aroma intenso, su sabor dulce y su versatilidad. Uno de los usos más comunes es el gastronómico. Al cocinar las cáscaras con azúcar y un poco de agua, se obtiene un almíbar aromático que sirve para perfumar postres, endulzar bebidas o acompañar preparaciones cítricas. Muchas personas también preparan cáscaras confitadas a partir de esta mezcla, un clásico que vuelve a aparecer en panes, budines y tapas de pastelería. Otra ventaja es su capacidad para perfumar ambientes. Al hervirlas, las cáscaras liberan aceites naturales que dejan un aroma fresco y dulce, ideal para neutralizar olores fuertes en la cocina o en espacios cerrados. Para quienes buscan alternativas naturales, esta combinación funciona como un aromatizante simple y económico. Además, algunos la usan como base para productos de limpieza caseros. La mezcla dulce y cítrica ayuda a crear soluciones que limpian superficies y dejan un acabado brillante, aprovechando las propiedades desengrasantes propias de los cítricos. La recomendación se sostiene por tres razones principales: 1. Aporta sabor sin gastar de más Las cáscaras, que suelen descartarse, se transforman en un recurso útil para potenciar recetas dulces y saladas. 2. Es una forma de reducir residuos Reutilizar restos de frutas ayuda a bajar el desperdicio y a obtener un producto de valor con un costo mínimo. 3. Tiene múltiples usos domésticos Sirve como base de almíbar, aromatizante, cáscara confitada e incluso como limpiador natural. La elaboración es sencilla y no requiere técnicas especiales. Quienes buscan un sabor más intenso suelen sumar clavos de olor, canela o limón para combinar aromas.