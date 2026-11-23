El filtro metálico de la campana puede lavarse en el lavavajillas si el fabricante lo permite. La OCU recomienda lavarlo por separado de la vajilla. Imagen ilustrativa generada con IA.

Si la rejilla de la campana extractora está cubierta de grasa, el lavavajillas puede ahorrarte el remojo y el cepillo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que los filtros metálicos antigrasa se pueden lavar a mano o a máquina. Antes de meter la rejilla en el lavavajillas, comprueba que el manual de tu campana autoriza ese método y qué temperatura admite.

En una campana que funciona en modo recirculación puede haber dos filtros con tareas distintas. La rejilla metálica atrapa la grasa de los vapores de cocción. El filtro de carbón activo retiene los olores antes de que el aire vuelva a la cocina. Su mantenimiento depende de la referencia de la pieza: los modelos estándar se sustituyen y algunos regenerables admiten lavado.

Cuándo puedes meter el filtro metálico de la campana en el lavavajillas

El filtro antigrasa suele ser la rejilla desmontable que se ve al mirar la campana desde abajo. Puede ser de aluminio o de acero inoxidable. Si el fabricante autoriza el lavado a máquina, apaga la campana, sujeta la rejilla por debajo y libera el cierre para retirarla. La OCU aconseja lavarla por separado de los platos y vasos. Los manuales de Bosch y Balay también indican que debe quedar bien colocada, sin que la cesta u otras piezas la aprisionen.

La temperatura máxima cambia según el modelo. Por ejemplo, un manual de Bosch fija un límite de 50 °C, mientras que Balay admite hasta 70 °C en las campanas de la serie 3BD864MM, 3BD884MM y 3BD894MM. Ambos fabricantes señalan que el lavado puede provocar una ligera decoloración de la rejilla sin afectar a su funcionamiento. Al terminar, déjala escurrir y secar antes de volver a colocarla.

Si el manual indica que debes lavarla a mano, el método que recoge Bosch consiste en dejar la rejilla en agua caliente con un poco de jabón, retirar la grasa con un cepillo, aclarar bien y dejar secar. La OCU recuerda que conviene limpiar el filtro con regularidad porque la grasa acumulada puede llegar a prenderse.

Descubre cuándo puedes lavar el filtro de la campana extractora en el lavavajillas y cómo distinguir un filtro de carbón desechable de uno regenerable. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hacer con el filtro de carbón activo de la campana

El filtro de carbón estándar se cambia cuando se satura. Pasarlo por agua o por el lavavajillas no recupera su capacidad para retener olores. Como referencia, Elica sitúa el recambio de sus filtros estándar entre los tres y los seis meses de uso. Si los olores de cocina empiezan a quedarse en el ambiente durante más tiempo, conviene revisar si toca sustituirlo.

Los filtros de carbón regenerables se pueden reutilizar con el tratamiento que indique el fabricante. Algunas referencias Long Life de Elica, por ejemplo, admiten lavado a máquina y requieren después un secado en el horno. El programa, la temperatura y el tiempo de secado se comprueban en las instrucciones de cada referencia.

Cómo saber qué filtro lleva tu campana extractora

Busca la referencia del aparato en su etiqueta y localiza el manual o la ficha del recambio. Si tienes una campana de recirculación, revisa por separado las instrucciones de la rejilla antigrasa y las del filtro de olores. La indicación de lavado de una pieza se aplica únicamente a esa pieza.