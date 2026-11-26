Mezclar sal con vinagre: para qué sirve y en qué tareas domésticas puede ayudar.

Algunos ingredientes de cocina también pueden tener utilidad en la limpieza del hogar. El vinagre y la sal forman parte de una combinación sencilla que puede ayudar a remover la grasa de determinadas superficies.

La guía de limpieza de Metro, una entidad regional de Oregón, Estados Unidos, incluye esta preparación entre sus alternativas caseras. En el apartado de recetas de limpieza segura, propone mezclar ambos ingredientes para elaborar un limpiador de superficies y explica cómo utilizarlo.

Para qué sirve mezclar sal con vinagre

La guía señala que la combinación puede ayudar a eliminar la grasa cuando se utiliza vinagre puro, sin diluirlo con agua.

La indicación original dice: “Si necesitás un limpiador de superficies, mezclá vinagre y sal. Esta preparación puede eliminar la grasa si el vinagre se utiliza puro y sin diluir”.

Como la publicación no establece cantidades precisas, para probar esta preparación se puede colocar un poco de vinagre blanco puro en un recipiente y agregar sal de a poco, hasta integrarla.

Luego, aplicar una pequeña cantidad sobre la superficie con un paño o esponja, frotar suavemente y retirar los restos con un trapo húmedo.

Antes de utilizarla, conviene hacer una prueba en un sector poco visible y evitar materiales sensibles a la acidez del vinagre, como el mármol y otras piedras naturales.

Para qué sirve mezclar sal con vinagre. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Otras tareas domésticas para las que puede ayudar la sal

La misma guía de Metro incluye otras alternativas de limpieza que aprovechan las propiedades de ingredientes cotidianos:

Limpieza de metales: propone preparar una pasta con vinagre, harina y sal para pulir objetos de bronce, latón y cobre que hayan perdido su brillo.

Eliminación de manchas en mesadas: recomienda utilizar sal con jugo de limón o lima. La publicación también menciona que esta combinación puede ayudar a tratar manchas de óxido si se deja actuar durante algunas horas.

Estas preparaciones tienen ingredientes y aplicaciones diferentes. Por eso, no deben confundirse con la mezcla de vinagre y sal indicada para remover grasa de algunas superficies.

Qué precauciones tener al mezclar vinagre y sal

Aunque se trata de ingredientes habituales en la cocina, eso no significa que puedan utilizarse sobre cualquier material. El vinagre es ácido y puede dañar determinadas superficies, especialmente aquellas sensibles a este tipo de productos.

Por ese motivo, es recomendable revisar las indicaciones del fabricante del material y probar cualquier preparación casera en un sector poco visible antes de extenderla.

Otra precaución importante es no mezclar vinagre con lavandina ni con productos que contengan cloro. La combinación puede liberar gases tóxicos y provocar irritación y problemas respiratorios.

La mezcla de sal y vinagre puede ser una alternativa para determinadas tareas de limpieza cotidiana, pero no reemplaza a los productos desinfectantes ni debe considerarse una solución universal para el mantenimiento del hogar.