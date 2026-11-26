Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto me corresponde Fuente: Shutterstock

El cierre del año marca la acreditación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para empleados registrados y beneficiarios previsionales. De esta forma, tanto el sector privado como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inician el pago del aguinaldo previo a las fiestas de fin de año.

El aguinaldo es equivalente al 50% de la mayor remuneración percibida en los últimos seis meses. En esta oportunidad, se debe incluir los salarios percibidos entre julio y diciembre, lo que implica identificar el mes con ingresos más altos.

Es importante considerar que se incluyen no solo el sueldo básico, sino también adicionales remunerativos como horas extras, comisiones, presentismo o plus por antigüedad.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuál es la fecha límite de pago

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, el Sueldo Anual Complementario tiene dos fechas tope de acreditación: el 30 de junio para el primer pago y el 18 de diciembre para el segundo, que en 2026 coincide con un viernes.

Cabe remarcar que el vencimiento aplica para todos los trabajadores en relación de dependencia, ya sea en empresas privadas o en el sector público, e incluye también al personal de casas particulares y a los trabajadores rurales.

Aunque el vencimiento formal del aguinaldo es el 18 de diciembre, la ley contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles para realizar el pago. Superado ese margen, el empleador incurre automáticamente en mora y el trabajador queda en condiciones de iniciar reclamos legales para exigir el cobro.

Aguinaldo de diciembre 2026: conocé cuál es la fecha límite para cobrar y cómo reclamar si no me pagan Fuente: Shutterstock

¿Quiénes cobran el aguinaldo?

Este beneficio alcanza a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Empleados de la administración pública.

Personal de empresas estatales.

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

Qué hago si no me pagan el aguinaldo

En caso de que el empleador no lo acredite al vencimiento del plazo de gracia (el 24 de diciembre), existen dos formas de reclamo:

Intimación formal : el primer paso es enviar una intimación en forma de carta documento al empleador para exigir el pago inmediato bajo advertencia de iniciar acciones legales.

Denuncia administrativa: de forma paralela, el trabajador podrá presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación o las secretarías de trabajo provinciales. El tramite puede ser realizado de forma presencial o virtual mediante un mail a a denuncias@trabajo.gob.ar o llamar por teléfono al Llamar al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.).

¿Qué pasa si no trabajaste todo el semestre?

Cuando un trabajador no completó los seis meses del período de referencia, el aguinaldo se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

En esos casos, la fórmula utilizada es: (mejor sueldo mensual ÷ 12) × cantidad de meses trabajados).

De esta manera, si una persona tuvo una remuneración máxima de $ 100.000 y trabajó seis meses, le corresponderá un aguinaldo de $ 50.000.