Los conductores que circulen por las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires deberán prestar especial atención a los límites de velocidad. La Ley de Tránsito N° 2.148 establece sanciones para quienes excedan las máximas permitidas y contempla medidas adicionales para los casos más graves detectados por cámaras o radares.

En particular, quienes superen en 40 kilómetros por hora o más la velocidad máxima correspondiente a la arteria podrán quedar alcanzados por un procedimiento que contempla la retención del vehículo. Además, deberán afrontar las sanciones económicas previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad.

Ley de Tránsito 2.148: cuándo podrán retener el vehículo por exceso de velocidad en CABA

El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires establece un procedimiento especial para los conductores que superen en 40 km/h o más la velocidad máxima permitida para la calle o avenida por la que circulan.

La disposición se encuentra contemplada en el artículo 5.6.1 y establece la posibilidad de retener y remitir el vehículo a un depósito cuando la infracción sea registrada en puestos de equipos electrónicos de captación.

Una vez constatada la infracción, las autoridades deberán labrar el acta y disponer el traslado del automóvil al depósito indicado por la autoridad de aplicación.

El titular del vehículo o una persona autorizada podrá solicitar su restitución una vez que el Controlador Administrativo de Faltas dicte una resolución administrativa sobre el caso.

Multas por exceso de velocidad en CABA: cuánto deberán pagar los conductores

Fotomultas por exceso de velocidad. Fuente: istock PabloUA

Además de la posibilidad de retención del vehículo, los conductores que excedan las velocidades máximas podrán recibir una multa económica .

El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires establece diferentes sanciones según la gravedad de la infracción y la velocidad registrada.

Las multas por exceso de velocidad contemplan las siguientes escalas:

150 unidades fijas (UF): cuando el exceso es de hasta un 30% sobre la velocidad máxima permitida.

250 unidades fijas (UF): cuando se supera en más de un 30% el límite establecido, hasta los 140 km/h.

Entre 400 y 4.000 UF: cuando el vehículo circula a más de 140 km/h.

El valor monetario de cada infracción depende del precio vigente de la unidad fija al momento de la sanción.

Por lo tanto, quienes sean detectados circulando por encima de los límites establecidos podrán recibir una sanción económica que aumentará según la gravedad del exceso.

Cuáles son las velocidades máximas permitidas en las calles y avenidas de CABA

La Ley 2.148 establece diferentes velocidades máximas según el tipo de arteria. Los límites generales de circulación son:

Calles y colectoras de vías rápidas: 40 km/h.

Avenidas: 60 km/h.

Avenidas con límites especiales: 70 km/h en Figueroa Alcorta, Del Libertador, 27 de Febrero y Brigadier General Juan Facundo Quiroga. En la avenida Costanera Rafael Obligado, el límite se redujo a 60 km/h en el tramo comprendido entre Intendente Cantilo y Sarmiento, conforme a la Resolución 214/2026, una vez instalada la señalización correspondiente.

Avenida Corrientes: 40 km/h en el tramo comprendido entre Junín y Libertad.

Pasajes y calles de convivencia: 20 km/h.

Esto significa que un conductor que circule a 80 km/h por una calle cuyo límite sea de 40 km/h supera la velocidad máxima permitida en un 100%, es decir, estará duplicando el máximo establecido por la normativa.

Si la infracción es registrada por los equipos electrónicos previstos en la normativa, podrá activarse el procedimiento de retención del vehículo.

Scoring en CABA: cuántos puntos pueden perder por exceso de velocidad

Los conductores también deberán tener en cuenta las consecuencias que las infracciones pueden generar sobre su licencia de conducir.

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores de la Ciudad de Buenos Aires establece un saldo inicial de 20 puntos para los titulares de licencias alcanzadas por el régimen.

La pérdida de puntos depende de la gravedad de la infracción:

5 puntos: cuando el exceso de velocidad se encuentra entre el 10% y el 30% del máximo permitido.

10 puntos: cuando se supera en más de un 30% la velocidad máxima establecida.

De esta manera, una infracción grave puede representar la pérdida de la mitad del puntaje inicial de la licencia.

Cómo consultar si tenés multas de tránsito en CABA

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para hacerlo, deberán ingresar a la sección de Consulta de Infracciones de Tránsito y completar los datos solicitados, como el DNI o la patente del vehículo.

El sistema permite conocer las multas registradas, consultar los importes correspondientes y acceder a las alternativas disponibles para resolver las infracciones.