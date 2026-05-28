Los trucos caseros de limpieza siguen ganando popularidad por su bajo costo y por la posibilidad de reutilizar productos que ya están en cualquier hogar.

En ese contexto, una de las combinaciones que más comenzó a circular es la mezcla de jabón en polvo con pasta de dientes, utilizada para remover suciedad difícil, dar brillo y eliminar manchas en distintas superficies.

Aunque parece una preparación poco común, muchas personas la usan para limpiar baños, azulejos, zapatillas, griferías y objetos de uso diario gracias a su poder desengrasante y abrillantador.

Para qué sirve mezclar jabón en polvo con pasta de dientes

La combinación aprovecha las propiedades de ambos productos ya que, por un lado, el jabón en polvo ayuda a desprender grasa, suciedad y manchas adheridas, mientras que la pasta dental contiene componentes abrasivos suaves que colaboran en el pulido y el brillo de ciertas superficies.

Mezclar jabón en polvo con pasta de dientes: para qué sirve y cuál es el beneficio oculto que tiene Fuente: IA

La mezcla suele utilizarse para:

Limpiar manchas difíciles.

Dar brillo a griferías y acero inoxidable.

Remover suciedad de zapatillas blancas.

Limpiar juntas de cerámicos.

Eliminar marcas en paredes o superficies lavables.

Mejorar el aspecto de objetos opacos o percudidos.

Además, muchas personas destacan que deja una sensación de limpieza más fresca gracias al aroma mentolado de la pasta dental.

Cuál es el beneficio oculto que tiene esta mezcla casera

Uno de los aspectos más valorados de este truco es que puede actuar como limpiador multiuso sin necesidad de comprar productos específicos para cada ambiente del hogar.

Mezclar jabón en polvo con pasta de dientes: para qué sirve y cuál es el beneficio oculto que tiene Fuente: IA

La combinación también ayuda a:

Reducir olores en ciertas superficies.

Despegar suciedad acumulada.

Abrillantar materiales metálicos.

Facilitar la limpieza de rincones difíciles.

Sin embargo, especialistas recomiendan probar primero en zonas pequeñas para evitar daños en materiales delicados o superficies sensibles.

Cómo preparar la mezcla de jabón en polvo y pasta dental

La preparación es simple y se realiza en pocos minutos.

Ingredientes

2 cucharadas de jabón en polvo.

1 cucharada de pasta dental blanca.

½ taza de agua tibia.

1 recipiente pequeño.

Paso a paso

Colocar el jabón en polvo dentro del recipiente.

Agregar la pasta dental.

Incorporar el agua tibia de a poco.

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

Aplicar sobre la superficie con una esponja o paño.

Luego de dejar actuar algunos minutos, se recomienda retirar con un trapo húmedo para observar el efecto de limpieza y brillo.