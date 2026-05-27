Las cáscaras de huevo están compuestas en un 95% por carbonato de calcio, un mineral clave para las plantas.

Lo que en muchos hogares va directo al tacho puede transformarse en un insumo valioso para la huerta. Con apenas un par de pasos, las cáscaras de huevo aportan calcio, mejoran la estructura del suelo y favorecen a las hortalizas de estación. Es una alternativa accesible y sin químicos para acondicionar la tierra antes del invierno.

El mineral escondido en un residuo cotidiano

Cerca del 95% de la cáscara de huevo es carbonato de calcio, esencial para las paredes celulares de las plantas. Ese calcio reduce la acidez del suelo y beneficia a cultivos como brócoli, coliflor y col rizada, además de raíces exigentes como la zanahoria y el rábano.

Las cáscaras de huevo están compuestas en un 95% por carbonato de calcio, un mineral clave para las plantas. (Fuente: Freepik).

El problema es que una cáscara entera tarda años en liberar sus nutrientes. Por eso conviene prepararla: enjuagarla, secarla al aire o unos diez a quince minutos al horno a baja temperatura, y triturarla hasta obtener un polvo fino que la tierra absorba con facilidad.

Distintos usos para la huerta de otoño

Ya en polvo, las cáscaras admiten varios usos. Pueden esparcirse sobre los canteros e incorporarse a quince o veinte centímetros de profundidad, mezclarse con compost o colocarse en el fondo del hoyo al plantar ajo, cebolla u otras hortalizas.

Cuando la trituración no es completa, los fragmentos sirven de barrera: sus bordes ásperos ahuyentan babosas y caracoles. Y sumados al compost, el calor acelera su degradación y libera el calcio más rápido para la primavera.