Mezclar dientes de ajo con miel: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

La combinación de ajo y miel se convirtió en uno de los remedios caseros más populares entre quienes buscan fortalecer el organismo de forma natural.

Utilizado desde hace años en distintas culturas, este preparado ganó protagonismo por sus posibles beneficios sobre el sistema inmune, las afecciones respiratorias y la circulación sanguínea.

La mezcla une las propiedades de la alicina del ajo con los componentes antisépticos y calmantes de la miel, creando una preparación simple que muchas personas consumen especialmente durante el otoño y el invierno.

Para qué sirve la mezcla de ajo con miel

El ajo contiene alicina, un compuesto natural asociado a propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes.

Al combinarse con miel, el preparado suele utilizarse como apoyo natural para:

Fortalecer el sistema inmunológico.

Aliviar molestias de garganta.

Reducir síntomas leves de resfríos.

Ayudar frente a la congestión respiratoria.

Favorecer la circulación sanguínea.

Combatir bacterias y microorganismos.

Además, la miel ayuda a suavizar el sabor intenso del ajo y aporta un efecto calmante sobre la garganta y las vías respiratorias.

Por qué muchas personas lo consumen durante el invierno

Durante las épocas de bajas temperaturas, aumentan los cuadros respiratorios y muchas personas recurren a preparados naturales para complementar hábitos saludables.

La mezcla de ajo y miel suele recomendarse porque:

Es fácil de preparar en casa.

Utiliza ingredientes accesibles.

Puede conservarse varios días.

Se consume en pequeñas cantidades.

Algunos especialistas remarcan que ciertos compuestos naturales del ajo podrían colaborar con las defensas del organismo, mientras que la miel aporta antioxidantes y propiedades antimicrobianas.

Sin embargo, aclaran que no reemplaza tratamientos médicos ni medicamentos indicados por profesionales de la salud.

Cómo preparar ajo con miel de forma casera

La preparación tradicional es simple y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes

4 o 5 dientes de ajo.

1 taza de miel natural.

1 frasco de vidrio con tapa.

Paso a paso

Pelar y cortar los dientes de ajo en pequeños trozos.

Colocarlos dentro del frasco de vidrio.

Cubrir completamente con miel.

Mezclar suavemente.

Dejar reposar entre 24 y 48 horas antes de consumir.

Muchas personas toman una cucharada pequeña por día, especialmente por las mañanas.

De todos modos, especialistas recomiendan moderar el consumo en personas con problemas digestivos, alergias o tratamientos anticoagulantes, ya que el ajo puede interactuar con ciertos medicamentos.