Al momento de conectar de enchufar el celular para cargarlo, muchas personas notan que el dispositivo empieza a tomar temperatura. Los expertos en tecnología recomiendan tomar precauciones porque la situación puede afectar la vida útil del teléfono y hasta provocar incendios.

Por qué se calienta el cargador del celular al enchufarlo

Uno de los principales errores al cargar el celular es hacerlo con la funda puesta. El protector, especialmente los de silicona, suelen retener calor y no permiten que el calor se disperse.

Otros de los principales motivos pueden ser: uso de aplicaciones pesadas mientras se carga (videos, videojuegos, GPS), carga rápida, mala ventilación, cable defectuoso, entre otros.

Cuando se sobrecalienta, puede dañar la batería interna del celular y afectar su vida útil. Además, el calor reduce la velocidad de carga y puede dañar componentes internos.

Las principales señales de alerta son:

Quema al tocarlo

Olor a plástico caliente

Cambia de color

El teléfono muestra advertencias de temperatura

Qué hacer si se calienta el celular

En búsqueda de prolongar la vida útil de los celulares, se debe tener en cuenta ciertas medidas de seguridad si se detecta un aumento de la temperatura.