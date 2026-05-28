En esta noticia

Los entrenamientos de cuerpo completo son la opción más eficiente para fortalecer el cuerpo y mejorar la fuerza de los músculos sin pasar horas en el gimnasio. Activan múltiples grupos musculares en una sola sesión, lo que los posiciona por encima del crossfit o el pilates para quienes tienen tiempo limitado.

Un estudio del Journal of Strength and Conditioning Research comparó estas rutinas con entrenamientos por grupos musculares aislados y encontró resultados similares en ganancia muscular. No hace falta dividir el trabajo por días ni inscribirse en clases especializadas.

Embargo.El Gobierno lo confirmó: quienes ganen dinero de esta forma y no hagan este trámite pueden perder todas sus cuentas y bienes
Documento.Adiós a la Green Card para siempre: ahora Estados Unidos la prohíbe automática y directamente a todas estas personas

¿Por qué los ejercicios de cuerpo completo son más efectivos que el crossfit o el pilates para fortalecer músculos?

Al activar varios grupos musculares a la vez, el cerebro trabaja con mayor intensidad para coordinar cada movimiento, lo que mejora la conexión entre el sistema nervioso y los músculos. El beneficio va más allá de la estética.

Especialistas señalan que este tipo de rutina sostiene la función metabólica y la independencia física con el paso de los años. Un estudio en PLOS ONE confirmó que sesiones de 30 minutos combinando fuerza y cardio aumentan resistencia, potencia muscular y movilidad.

Los entrenamientos de cuerpo completo son la opción más eficiente para fortalecer el cuerpo y mejorar la fuerza de los músculos sin pasar horas en el gimnasio. Fuente: Shutterstock
Los entrenamientos de cuerpo completo son la opción más eficiente para fortalecer el cuerpo y mejorar la fuerza de los músculos sin pasar horas en el gimnasio. Fuente: Shutterstock

¿Cómo fortalecer el cuerpo con ejercicios de cuerpo completo? Las rutinas recomendadas

No se necesita equipamiento costoso ni una membresía de gimnasio. Estas rutinas se adaptan a distintos entornos y niveles de experiencia.

Sin equipamiento

  • Push-ups + saltos de tijera + forward fold: Fuerza, cardio y flexibilidad en 10 minutos con intervalos de 30/30.
  • Sentadillas con mochila cargada: Resistencia extra para piernas, glúteos y core.
  • Deslizamientos con toallas: Trabajan estabilidad y core sin impacto.

Con mancuernas

  • Peso muerto + remo: Espalda baja, isquiotibiales y dorsales en un movimiento.
  • Thrusters: Sentadilla con press, piernas y hombros en simultáneo.
  • Renegade row con push-up: Core, pecho y espalda en una sola serie.

Con máquinas

  • Leg press + curl de piernas: Tren inferior sin carga en la espalda baja.
  • Jalón al pecho + press en cables: Espalda y pecho con menor riesgo articular.

Tres rondas de cualquiera de estas rutinas, dos o tres veces por semana, son suficientes para mejorar la fuerza muscular y la resistencia en pocas semanas.