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La mezcla de romero con sal gruesa se convirtió en uno de los trucos caseros más utilizados para limpiar ambientes, neutralizar olores y generar una sensación de bienestar dentro del hogar.

Esta combinación natural ganó popularidad en redes sociales y entre quienes buscan alternativas simples y económicas para perfumar espacios sin recurrir a productos químicos fuertes.

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Además de su aroma intenso, el romero aporta propiedades asociadas a la relajación y la frescura, mientras que la sal gruesa suele utilizarse como absorbente natural de humedad y malos olores.

Para qué sirve mezclar romero con sal gruesa

La combinación puede utilizarse en distintos ambientes de la casa gracias a sus propiedades aromáticas y absorbentes.

Mezclar romero con sal gruesa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA
Mezclar romero con sal gruesa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Entre los usos más frecuentes aparecen:

  • Ayudar a neutralizar olores en habitaciones cerradas.
  • Perfumar baños, cocinas y livings.
  • Absorber humedad en pequeños espacios.
  • Generar sensación de frescura y limpieza.
  • Complementar rutinas de relajación o bienestar.

Muchas personas también colocan esta mezcla cerca de puertas, ventanas o rincones del hogar para mantener un aroma herbal más natural y agradable.

Por qué recomiendan usar romero en el hogar

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas dentro de los remedios y preparados caseros.

Su perfume intenso suele relacionarse con:

  • Sensación de calma.
  • Ambientes más frescos.
  • Estimulación aromática.
  • Sensación de limpieza.

Además, algunas personas utilizan ramas frescas o secas para aromatizar placares, cajones o distintos sectores de la casa.

Mezclar romero con sal gruesa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA
Mezclar romero con sal gruesa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Combinado con sal gruesa, el aroma puede durar más tiempo y distribuirse mejor dentro del ambiente.

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Cómo preparar la mezcla de romero con sal gruesa

La preparación es muy simple y puede hacerse en pocos minutos.

Ingredientes

  • 1 taza de sal gruesa.
  • 2 o 3 ramas de romero fresco o seco.
  • 1 recipiente pequeño de vidrio o cerámica.

Paso a paso

  • Colocar la sal gruesa dentro del recipiente.
  • Agregar las hojas o ramas de romero.
  • Mezclar suavemente para integrar los aromas.
  • Ubicar el recipiente en el ambiente deseado.

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Opcionalmente, algunas personas agregan gotas de aceite esencial de romero o limón para potenciar el perfume natural.

La mezcla puede renovarse cada dos o tres semanas para mantener el aroma y su efecto absorbente dentro del hogar.