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La combinación de hojas de laurel y bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los trucos caseros más utilizados por quienes buscan eliminar malos olores sin gastar de más. Gracias a las propiedades absorbentes del bicarbonato y al aroma natural del laurel, esta mezcla ayuda a mantener frescos distintos espacios del hogar y contribuye a reducir la presencia de bacterias y hongos en lugares cerrados como armarios, cajones o heladeras.

Otro de sus beneficios es la versatilidad. Puede utilizarse como desodorizante natural en ambientes cerrados o como una alternativa suave para la limpieza de superficies como mesadas, azulejos y piletas. Además de no dañar los materiales, evita el uso de productos con componentes sintéticos y deja una fragancia más agradable y natural que muchos aromatizantes comerciales

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Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato de sodio en minutos

La receta no requiere más de cinco minutos. Hay que secar cinco hojas de laurel —paso clave para evitar moho en el preparado—, molerlas o cortarlas fino y mezclarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Luego se guarda en un envase hermético.

Pocos saben que las hojas de laurel son aliados clave de la cocina y la limpieza del hogar.
Pocos saben que las hojas de laurel son aliados clave de la cocina y la limpieza del hogar.

Para perfumar cajones o la heladera, se coloca una cucharadita dentro de un saquito de tela. Como limpiador, se espolvorea sobre la superficie, se frota con un paño húmedo y se enjuaga. No daña griferías ni metales.

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Para qué sirve y cuáles son sus límites

El bicarbonato neutraliza los compuestos ácidos que generan malos aromas, mientras que los aceites del laurel aportan propiedades antimicrobianas. La combinación funciona bien como medida de mantenimiento cotidiano en ambientes cerrados y poco ventilados.

El bicarbonato es un elemento super noble, económico y versatil que no puede faltar en tu cocina.
El bicarbonato es un elemento super noble, económico y versatil que no puede faltar en tu cocina.Magnific

No obstante, no reemplaza una desinfección profesional ante suciedad persistente o humedad estructural. Su valor está en la prevención diaria, no en resolver problemas que ya superaron ese umbral.

Con eso en mente, laurel y bicarbonato son dos ingredientes que la mayoría ya tiene en casa, con una preparación de minutos y resultados que compiten con ventaja frente a muchos productos de góndola en costo e impacto ambiental.

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