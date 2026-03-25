Los perfumes forman parte de nuestra identidad. Una fragancia no es solamente algo que usamos para oler bien, sino que muchas veces permite que los demás nos relacionen con determinados aromas. Por otro lado, cada vez más personas eligen fragancias que acompañen su estilo, su energía del día o incluso su estado de ánimo. Mientras que hace un tiempo, la costumbre era aferrarse a una única fragancia y repetirla sin cambios. Ese hábito quedó atrás. La dinámica actual muestra consumidores que alternan perfumes según la estación, el contexto o la hora. El objetivo ya no es solo “oler bien”, sino vivir una experiencia sensorial completa: emociones, recuerdos y sensaciones concentradas en un frasco. Otro cambio relevante es el abandono progresivo de las etiquetas por género. Entre los más jóvenes, sobre todo, la preferencia pasa por el gusto personal y no por si una fragancia fue pensada para “ellas” o “ellos”. Las categorías tradicionales se diluyen y se abre paso un territorio cada vez más amplio de aromas genderless. La explicación tiene sustento: el olfato es uno de los sentidos más ligados a la emoción y un disparador inmediato de recuerdos y sensaciones. Un aroma puede influir en el ánimo, evocar momentos o incluso despertar apetito. Por eso, la elección de un perfume se vive como un gesto íntimo, que habla tanto de identidad como de sensibilidad. En este contexto, surgen las preguntas inevitables: ¿qué aromas se impondrán este año? Jimena Ghioldi, formadora de fragancias para marcas de lujo de L’Oréal Groupe, identifica cuatro ejes que ganarán protagonismo en 2026. Según explica, la tendencia avanza hacia los acordes gourmand sofisticados, presentes tanto en composiciones femeninas como masculinas. Durazno, frambuesa, rosa y una vainilla sutil se perfilan como las notas más buscadas. El desafío, señala, es lograr frutas “hiperrealistas”, capaces de despertar la sensación exacta del fruto al olerlo. “Aromas simples, pero irresistibles”, resume. Con la llegada del otoño, también toman fuerza fragancias de impronta envolvente: miel, tabaco suave, sándalo y pomerosa, una combinación que aporta calidez sin perder delicadeza. Ghioldi observa además cómo se comporta el público en perfumerías seleccionadas. Si bien insiste en que las fragancias no tienen edad ni género, detecta patrones: A tono con las nuevas búsquedas olfativas, llegan cuatro lanzamientos que condensan las tendencias que se imponen en las perfumerías de lujo. La familia Libre suma una interpretación más golosa y sensorial. Berry Crush arranca con una frambuesa jugosa que marca el pulso frutal desde la primera vaporización. Luego aparece un acorde cremoso de coco que aporta textura y suavidad, mientras que la base mantiene el sello clásico de la línea: flor de azahar marroquí y lavanda francesa, una dupla que sostiene la elegancia y la estela característica del ADN YSL. Precio: $ 359.000 (90 ml) Pensada para mujeres que buscan energía y luminosidad, esta edición se destaca por incorporar por primera vez el Peach Orpur™, un extracto natural de durazno que captura la sensación fresca de la fruta recién cortada. La rosa suma refinamiento y la pimienta rosa aporta un destello vibrante. El resultado es una fragancia floral–frutal jugosa, moderna y con ese toque audaz que se volvió marca registrada de Idôle. Precio: $ 330.000 (100 ml) La versión Donna amplifica su costado sensual desde el inicio con un acorde intenso de grosella negra. En el centro, una nota concentrada de ron aporta calidez y una feminidad profunda, mientras que una vainilla más densa e intensa sostiene la estela dulce que define esta nueva concentración. En Uomo, el protagonismo recae en el vetiver y el lavandín, trabajados en una mezcla especiada que potencia el carácter seductor. Es una interpretación más marcada y confiada del estilo Born in Rome, inspirada en la intensidad eterna de la capital italiana. Precio: $ 379.000 (100 ml) Esta versión introduce un giro floral–frutal que se abre con un acorde alegre de mango combinado con jengibre, bergamota y un ramillete de flores blancas. El corazón se vuelve más cremoso gracias al agua de coco, que dialoga con un Ylang-Ylang radiante y un absoluto de nardo que aporta elegancia clásica. En el fondo, reaparece el agua de coco acompañada por cedro vibrante, vainilla bourbon de Madagascar obtenida de manera sustentable y un almizcle blanco de acabado limpio. Precio: $ 345.000 (90 ml) Inspirada en la energía inagotable de Nueva York, esta fragancia fougère ambarada y afrutada promete hasta 12 horas de duración. La salida combina grosella negra con mandarina verde y bergamota vigorizante. La lavanda y el geranio bourbon dan forma al corazón aromático, mientras que el sándalo australiano suma profundidad. En el cierre, notas de musgo, bálsamo de abeto y vainilla bourbon premium dejan una estela sofisticada y adictiva. Precio: $ 335.000