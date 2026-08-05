La pintura blanca de cal y sal que ayuda a proteger los muros, reflejar el calor y renovar paredes gastando menos que con pinturas convencionales.

Cada vez más personas buscan alternativas económicas para pintar sus viviendas sin gastar de más, y por eso las mezclas artesanales elaboradas con cal han recuperado popularidad.

Se trata de una técnica tradicional que, además de usar ingredientes fáciles de conseguir , cuenta con fundamentos científicos y es reconocida por autoridades mexicanas por las propiedades que ofrece para proteger los muros y favorecer espacios más frescos.

La receta se popularizó recientemente a través de una publicación de la creadora de contenido @Cocina_rakeromero en Instagram.

La pintura blanca de cal y sal que ayuda a proteger los muros, reflejar el calor y renovar paredes gastando menos que con pinturas convencionales. ChatGPT

¿Cómo se prepara la pintura de cal?

Según la receta compartida en redes sociales, los pasos son los siguientes:

licuar suficiente nopal fresco con un poco de agua hasta obtener un líquido espeso agregar poco a poco la cal hidratada mientras se incorpora agua para lograr una mezcla uniforme añadir sal de cocina, que ayuda a fijar el acabado incorporar una pequeña cantidad de detergente en polvo, que según la creadora del contenido puede ayudar a disminuir la presencia de insectos sobre los muros.

Todo se mezcla hasta lograr una consistencia homogénea y se aplica con una brocha especial para cal . Aunque la mezcla presenta un tono verdoso al principio por el nopal, adquiere un color blanco una vez que termina el secado.

También existe una variante con sábila, cal hidratada, sal y cemento blanco, que se deja reposar 24 horas para mejorar la adherencia.

Todo se mezcla hasta lograr una consistencia homogénea y se aplica con una brocha especial para cal. ChatGPT

¿Por qué funciona y qué beneficios tiene?

De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, la cal apagada reacciona con el dióxido de carbono del aire mediante un proceso llamado carbonatación, que forma una superficie resistente y permeable al vapor de agua, permitiendo que los muros “respiren” y ayudando a controlar la humedad.

Información difundida por Profeco, Semarnat y la Secretaría de Cultura señala varias ventajas:

su alcalinidad dificulta la aparición de hongos, moho y algunas bacterias

el mucílago del nopal y la sábila actúa como aglutinante natural mejorando la adherencia

reduce el desprendimiento de polvo y aumenta la resistencia frente a la lluvia

el color blanco refleja parte de la radiación solar, ayudando a mantener los interiores más frescos

resulta más económica que muchas pinturas sintéticas del mercado.

Especialistas señalan que su desempeño puede variar según la superficie, la preparación de la mezcla y las condiciones ambientales, por lo que recomiendan seguir las indicaciones de uso adecuadas.