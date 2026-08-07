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Dentro de las rutinas de limpieza del hogar, el bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades para absorber malos olores y ayudar a mantener los ambientes frescos.
En ese sentido, colocarlo alrededor de la base del inodoro es un truco casero sencillo que puede ayudar a absorber la humedad y neutralizar los olores que pueden acumularse en el baño.
Poné bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve
El bicarbonato de sodio actúa como un absorbente natural que puede ayudar a reducir la humedad superficial en el baño.
Al colocarlo alrededor de la base del inodoro, el objetivo es mantener esta zona más seca. Esto también puede ayudar a facilitar la eliminación de la suciedad y neutralizar los malos olores.
Para utilizarlo, solo es necesario espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejarla actuar durante varias horas antes de retirar el producto con una escoba o un paño y repetir el procedimiento cuando sea necesario.
Ventajas de utilizar bicarbonato en el baño
Además de absorber humedad, este ingrediente se destaca por:
- No dejar fragancias fuertes.
- Ser fácil de aplicar.
- Encontrarse habitualmente en los hogares.
- Reducir el uso de productos químicos agresivos.
Qué precauciones tomar durante la limpieza
La recomendación es realizar siempre la limpieza en espacios ventilados, utilizar guantes y elementos de protección cuando corresponda, y mantener los productos alejados del rostro.