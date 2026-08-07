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Dentro de las rutinas de limpieza del hogar, el bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades para absorber malos olores y ayudar a mantener los ambientes frescos.

En ese sentido, colocarlo alrededor de la base del inodoro es un truco casero sencillo que puede ayudar a absorber la humedad y neutralizar los olores que pueden acumularse en el baño.

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Poné bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve

El bicarbonato de sodio actúa como un absorbente natural que puede ayudar a reducir la humedad superficial en el baño.

Al colocarlo alrededor de la base del inodoro, el objetivo es mantener esta zona más seca. Esto también puede ayudar a facilitar la eliminación de la suciedad y neutralizar los malos olores.

Para utilizarlo, solo es necesario espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejarla actuar durante varias horas antes de retirar el producto con una escoba o un paño y repetir el procedimiento cuando sea necesario.

Ventajas de utilizar bicarbonato en el baño

Además de absorber humedad, este ingrediente se destaca por:

  • No dejar fragancias fuertes.
  • Ser fácil de aplicar.
  • Encontrarse habitualmente en los hogares.
  • Reducir el uso de productos químicos agresivos.

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Qué precauciones tomar durante la limpieza

La recomendación es realizar siempre la limpieza en espacios ventilados, utilizar guantes y elementos de protección cuando corresponda, y mantener los productos alejados del rostro.