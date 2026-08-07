Poné bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Dentro de las rutinas de limpieza del hogar, el bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades para absorber malos olores y ayudar a mantener los ambientes frescos.

En ese sentido, colocarlo alrededor de la base del inodoro es un truco casero sencillo que puede ayudar a absorber la humedad y neutralizar los olores que pueden acumularse en el baño.

Poné bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve

El bicarbonato de sodio actúa como un absorbente natural que puede ayudar a reducir la humedad superficial en el baño.

Al colocarlo alrededor de la base del inodoro, el objetivo es mantener esta zona más seca. Esto también puede ayudar a facilitar la eliminación de la suciedad y neutralizar los malos olores.

Para utilizarlo, solo es necesario espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejarla actuar durante varias horas antes de retirar el producto con una escoba o un paño y repetir el procedimiento cuando sea necesario.

Ventajas de utilizar bicarbonato en el baño

Además de absorber humedad, este ingrediente se destaca por:

No dejar fragancias fuertes.

Ser fácil de aplicar.

Encontrarse habitualmente en los hogares.

Reducir el uso de productos químicos agresivos.

Qué precauciones tomar durante la limpieza

La recomendación es realizar siempre la limpieza en espacios ventilados, utilizar guantes y elementos de protección cuando corresponda, y mantener los productos alejados del rostro.