Cada vez más hogares están incorporando bicarbonato de sodio al lavado de la ropa. Su uso correcto puede ayudar a mejorar la limpieza y a reducir malos olores.

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El bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los productos más utilizados en los hogares colombianos para complementar el lavado de la ropa, especialmente en prendas con olor fuerte, toallas y ropa deportiva.

Aunque no reemplaza el detergente, su aplicación adecuada puede ayudar a mejorar la limpieza y mantener la lavadora en mejores condiciones.

En ciudades con alta humedad o donde la ropa tarda más en secarse, muchas personas buscan alternativas económicas para evitar el olor a humedad. El bicarbonato destaca por su capacidad para neutralizar olores y potenciar el lavado sin recurrir a productos más agresivos.

¿Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en la lavadora?

El bicarbonato de sodio actúa como un alcalinizante suave que ayuda a equilibrar el pH del agua y favorece la acción del detergente. Entre los beneficios más conocidos están:

Neutralizar malos olores en la ropa.

Ayudar a desprender suciedad ligera.

Reducir la sensación de ropa rígida por residuos de detergente.

Refrescar toallas, sábanas y ropa deportiva.

Contribuir al mantenimiento del tambor de la lavadora.

Su uso es especialmente popular en prendas que quedan con olor después del secado o del almacenamiento.

Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en la lavadora y cuándo conviene hacerlo. Archivo

¿Cuándo conviene usar bicarbonato de sodio en la lavadora?

No es necesario agregarlo en todas las cargas. Los expertos en limpieza doméstica suelen recomendarlo en situaciones puntuales, como:

Ropa deportiva con olor a sudor.

Toallas húmedas que huelen a encierro.

Sábanas guardadas durante mucho tiempo.

Prendas que estuvieron expuestas a humo o cocina.

Lavados con agua fría en los que el detergente limpia menos.

También puede ser útil cuando se percibe olor en el interior de la lavadora.

¿Dónde se pone el bicarbonato en la lavadora?

La forma más común es agregar media taza de bicarbonato de sodio directamente en el tambor antes de introducir la ropa. También puede colocarse junto con el detergente en el compartimiento principal, siempre que el fabricante de la lavadora lo permita.

Para limpieza del electrodoméstico, algunas personas realizan un ciclo vacío con bicarbonato y agua caliente.

¿El bicarbonato reemplaza el detergente?

No. El bicarbonato no contiene agentes tensioactivos suficientes para remover grasa y suciedad pesada. Debe utilizarse como complemento del detergente, no como sustituto.

La combinación de ambos productos puede mejorar el rendimiento del lavado, sobre todo en prendas con olores persistentes.

¿Qué ropa se puede lavar con bicarbonato de sodio?

Generalmente se usa en:

Algodón.

Ropa deportiva.

Toallas.

Sábanas.

Ropa de uso diario.

En prendas delicadas como seda, lana fina o tejidos especiales, es mejor revisar la etiqueta de cuidado antes de usar cualquier aditivo.

¿Qué pasa si pongo demasiado bicarbonato en la lavadora?

Usar cantidades excesivas puede dejar residuos blancos en la ropa y requerir un enjuague adicional. Además, el exceso de producto no mejora la limpieza y puede generar acumulación en algunas zonas de la máquina.

Por eso, la recomendación habitual es no superar media taza por carga doméstica.

¿Cada cuánto se puede usar bicarbonato en la lavadora?

Para ropa con olor fuerte, puede utilizarse una o dos veces por semana. Para mantenimiento de la lavadora, un ciclo mensual suele ser suficiente, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

El uso diario no suele ser necesario en prendas normales.

¿El bicarbonato elimina manchas difíciles?

No elimina por sí solo manchas complejas como grasa, tinta, sangre o vino. Puede ayudar a aflojar suciedad ligera, pero las manchas difíciles requieren tratamiento específico antes del lavado.