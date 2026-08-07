Llenar de bicarbonato de sodio la entrada de una casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

El bicarbonato de sodio se encuentra entre los productos de limpieza más habituales en los hogares debido a sus múltiples propiedades. Aunque suele utilizarse tanto en la cocina como para eliminar manchas, algunas personas también optan por colocarlo en la entrada de la casa para aprovechar sus posibles beneficios en determinadas circunstancias.

Alrededor de este ingrediente circulan diversas creencias populares, aunque algunos de sus usos prácticos tienen relación con su capacidad para neutralizar olores, absorber la humedad y actuar como una barrera complementaria frente a ciertos insectos cuando se utiliza correctamente.

Si bien no reemplaza productos específicos de limpieza ni tratamientos profesionales para el control de plagas, el bicarbonato de sodio puede ser un aliado económico y fácil de conseguir para mantener en mejores condiciones la zona de ingreso al hogar.

Bicarbonato de sodio en la entrada de la casa: para qué sirve realmente

Entre las alternativas caseras asociadas al bicarbonato de sodio se encuentra su utilización para intentar mantener alejadas a las hormigas y otros insectos que se desplazan por el suelo. Una de las formas más habituales de aplicarlo consiste en distribuir una pequeña cantidad en grietas, zócalos y umbrales, especialmente en aquellos sectores que pueden funcionar como puntos de entrada al hogar.

El efecto se vincula con las propiedades alcalinas del bicarbonato. Al entrar en contacto con este compuesto o ingerirlo, las hormigas pueden sufrir alteraciones en su organismo, motivo por el cual algunas personas recurren a este método como una medida complementaria para disminuir su presencia. También existe la posibilidad de combinarlo con talco, con el objetivo de reforzar la barrera física en las zonas donde suelen aparecer.

Además, el bicarbonato de sodio también puede ayudar a absorber parte de la humedad que se acumula en sectores como marcos de puertas, rincones o zonas poco ventiladas, donde suelen aparecer malos olores o favorecerse la presencia de insectos.

Qué otros beneficios puede ofrecer el bicarbonato de sodio

Otra de las propiedades más valoradas del bicarbonato de sodio es su capacidad para neutralizar olores. Colocado en un pequeño recipiente o distribuido en una zona específica, puede contribuir a disminuir los olores asociados a la humedad o a espacios cercanos donde se almacenan residuos.

Este efecto no significa que elimine la causa del problema, pero sí puede ayudar a mejorar el ambiente mientras se realizan tareas de limpieza o ventilación.

Para aprovechar sus propiedades, muchas personas lo utilizan de estas formas:

Espolvorearlo en grietas y umbrales como barrera complementaria frente a hormigas.

Colocarlo en recipientes abiertos cerca de la entrada para ayudar a neutralizar olores.

Aplicarlo en rincones con humedad antes de realizar la limpieza habitual.

Renovarlo periódicamente para mantener su eficacia, especialmente si estuvo expuesto a la humedad o la lluvia.

El bicarbonato de sodio es un producto versátil para distintas tareas domésticas y puede ser útil en la entrada de la casa cuando se utiliza con fines prácticos, siempre como complemento de una correcta limpieza y del mantenimiento habitual del hogar.