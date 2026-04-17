El horno es uno de esos aliados silenciosos que siempre está, pero también uno de los que más castigo recibe. Al igual que las cocinas, con el uso diario, pequeñas salpicaduras y restos de comida se transforman en una capa invisible que, con el calor, termina quemándose. Ese humo que aparece sin aviso es suciedad acumulada pidiendo limpieza. Además de generar molestias, estos residuos pueden afectar el aire dentro de la cocina y, en casos extremos, convertirse en un riesgo para la salud. Por eso, una limpieza regular no es solo estética, es una cuestión de cuidado e higiene. Aunque muchos recurren a productos industriales, existen alternativas más simples, económicas y amigables que logran resultados igual de efectivos. Esta mezcla es un aliado esencial para la “limpieza ecológica”. Al combinar el bicarbonato de sodio (una base alcalina y abrasivo suave) con el jugo de limón (ácido cítrico desengrasante), se produce una reacción efervescente que desincrusta la suciedad más difícil de forma natural. Esta alternativa es perfecta para quienes buscan un hogar libre de químicos agresivos, ya que desinfecta, abrillanta y elimina olores sin dejar residuos tóxicos. Mantenerlo en buen estado no requiere grandes esfuerzos si se hace de forma constante. Después de cada uso, lo ideal es pasar un paño húmedo para evitar que la suciedad se adhiera. Sin embargo, al menos dos veces al año conviene realizar una limpieza más profunda para eliminar grasa acumulada y prevenir olores o bacterias. Cuando la suciedad es reciente o leve, la sal puede resolver el problema en pocos minutos. Primero, retirás las bandejas. Luego, mezclás medio litro de agua con 250 gramos de sal y distribuís la preparación por el interior del horno. Tras dejarla actuar entre 15 y 20 minutos, solo queda retirar con un paño húmedo. Si persiste algún aroma, una leve combinación de sal con vinagre puede ayudar a neutralizarlo. El limón tiene un efecto doble, limpia y deja una fragancia fresca que transforma el ambiente. Para este método, exprimí dos o tres limones y colocá el jugo junto con las cáscaras en un recipiente apto para horno. Sumá un poco de agua y calentá a temperatura baja durante unos 30 minutos. El vapor generado ablanda la grasa adherida. Cuando el horno se enfría, basta con pasar un trapo húmedo para retirar los restos. Incluso las bandejas pueden limpiarse al mismo tiempo. En casos donde la grasa ya está muy adherida, se necesita más paciencia. Una pasta espesa aplicada sobre las superficies y dejada actuar varias horas permite desprender incluso los residuos más difíciles. Después de ese tiempo, una esponja húmeda será suficiente para retirar la suciedad. Para finalizar, encender el horno unos minutos ayuda a secar cualquier resto de humedad. Para devolverles su estado original, hay dos caminos efectivos: Uno consiste en cubrirlas con sal y agua, dejar reposar media hora y luego frotar. El otro, más intensivo, implica aplicar una mezcla desengrasante y dejarla actuar durante la noche. A la mañana siguiente, con agua y un poco de esfuerzo, vuelven a su brillo habitual. Después de cocinar alimentos con aroma fuerte, el horno puede retener ese olor durante días. El limón vuelve a ser protagonista. Con el calor residual, colocar agua con jugo y cáscaras permite que el vapor neutralice los olores. Un simple repaso con un paño completa el proceso. Algunos gestos simples pueden evitar limpiezas profundas. Lo ideal es cubrir las bandejas antes de cocinar, retirar los recipientes con cuidado para evitar derrames y limpiar el interior apenas se enfría. Con estos trucos vas a tener una cocina siempre limpia e higienizada, pero lo más importante es que no vas a gastar tiempo y esfuerzo en mantenerla como nueva cada vez cocinas.