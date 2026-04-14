Mantener el microondas en buen estado no solo mejora su funcionamiento, también evita que los residuos acumulados alteren el sabor de los alimentos. La limpieza de este electrodoméstico suele postergarse por lo incómoda que resulta cuando la grasa se adhiere a las paredes. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular una técnica simple que promete resolver el problema en pocos minutos y sin esfuerzo. El truco, difundido en TikTok por la usuaria @alacocinaconjacobina, se volvió popular por su practicidad y por utilizar elementos que la mayoría ya tiene en casa. La clave está en aprovechar el vapor para despegar la suciedad sin necesidad de frotar. Para eso, solo se necesita vinagre de alcohol, un recipiente apto para microondas y un paño limpio. Paso a paso: En pocos movimientos, la grasa y los restos de comida se desprenden con facilidad. El vinagre es un aliado habitual en la limpieza del hogar por su capacidad para disolver grasa y eliminar bacterias. Al calentarse, genera vapor que penetra en la suciedad adherida y la ablanda, lo que facilita su remoción sin esfuerzo. Además, ayuda a neutralizar olores persistentes, algo común cuando se calientan distintos tipos de alimentos en el mismo espacio. Usuarios que replicaron este método destacan que se trata de una solución rápida y accesible. En los comentarios del video, muchos coinciden en que reduce notablemente el tiempo de limpieza y evita el uso de productos más agresivos. Para quienes buscan una alternativa práctica y económica, este procedimiento aparece como una opción efectiva para dejar el microondas limpio en cuestión de minutos.