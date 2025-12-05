En esta noticia
Las técnicas para limpiar el hogar son diversas y en tiempos recientes han cobrado relevancia las preparaciones de desinfectantes caseros, que resultan ser altamente efectivos y mucho más económicos.
En este contexto, existe un desinfectante que se elabora únicamente con bicarbonato de sodio y cáscara de limón, dos ingredientes fáciles de encontrar en cualquier supermercado y accesibles en cuanto a su precio.
La combinación de estos dos elementos permite crear un desinfectante que elimina por completo la suciedad y la grasitud, dejando un aroma fresco y cítrico gracias a las propiedades ácidas del limón.
Cómo preparar un desinfectante natural utilizando bicarbonato de sodio y limón
El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo eficaz que elimina la suciedad de las superficies y neutraliza los malos olores. También blanquea diversos elementos y es perfecto para realizar una limpieza profunda en el hogar.
El limón, por su parte, es un cítrico que combate la suciedad gracias a su alto contenido de ácidos. Al combinarlo con bicarbonato de sodio, se obtiene un desinfectante muy efectivo y fácil de preparar.
Paso a paso: cómo hacer el desinfectante de limón y bicarbonato
Para preparar el desinfectante de bicarbonato de sodio y limón, sigue estos pasos:
- En un vaso de licuadora, coloca el jugo de un limón y las cáscaras junto con un vaso de agua a temperatura ambiente.
- Añade dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio al limón en la licuadora.
- Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. No debe quedar completamente líquida, busca una textura más espesa.
- Vierte en un frasco y deja reposar por 3 noches para que los ingredientes se integren. El desinfectante estará listo para usar en diversas superficies.
¿Cuáles son los usos del bicarbonato de sodio y limón para limpiar?
Con la mezcla de bicarbonato de sodio y limón se pueden limpiar diversas superficies y utensilios, además de ser útil para eliminar grasa y blanquear objetos.
- Limpiar superficies: perfecto para mesadas, tablas de cocina y azulejos.
- Eliminación de grasa: eficaz para quitar restos de aceite y suciedad en mesadas, mesas, hornallas y microondas.
- Blanqueador suave: ayuda a eliminar manchas en tazas de café o té, así como en cocinas y heladeras.
- Neutralizador de olores: ideal para heladeras, microondas o tachos de basura con diferentes aromas.
- Limpiador para utensilios: apto para ollas y sartenes sin rayar, devolviendo brillo y eliminando impurezas.