Mezclar vinagre con agua oxigenada: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las técnicas para limpiar el hogar son diversas y en tiempos recientes han cobrado relevancia las preparaciones de desinfectantes caseros, que resultan ser altamente efectivos y mucho más económicos.

En este contexto, existe un desinfectante que se elabora únicamente con bicarbonato de sodio y cáscara de limón, dos ingredientes fáciles de encontrar en cualquier supermercado y accesibles en cuanto a su precio.

La combinación de estos dos elementos permite crear un desinfectante que elimina por completo la suciedad y la grasitud, dejando un aroma fresco y cítrico gracias a las propiedades ácidas del limón.

Cómo preparar un desinfectante natural utilizando bicarbonato de sodio y limón

El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo eficaz que elimina la suciedad de las superficies y neutraliza los malos olores. También blanquea diversos elementos y es perfecto para realizar una limpieza profunda en el hogar.

El limón, por su parte, es un cítrico que combate la suciedad gracias a su alto contenido de ácidos. Al combinarlo con bicarbonato de sodio, se obtiene un desinfectante muy efectivo y fácil de preparar.

Paso a paso: cómo hacer el desinfectante de limón y bicarbonato

Para preparar el desinfectante de bicarbonato de sodio y limón, sigue estos pasos:

En un vaso de licuadora, coloca el jugo de un limón y las cáscaras junto con un vaso de agua a temperatura ambiente. Añade dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio al limón en la licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. No debe quedar completamente líquida, busca una textura más espesa. Vierte en un frasco y deja reposar por 3 noches para que los ingredientes se integren. El desinfectante estará listo para usar en diversas superficies.

¿Cuáles son los usos del bicarbonato de sodio y limón para limpiar?

Con la mezcla de bicarbonato de sodio y limón se pueden limpiar diversas superficies y utensilios, además de ser útil para eliminar grasa y blanquear objetos.