Las sartenes son elementos clave en cualquier cocina y están presentes casi a diario en la preparación de los alimentos. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso constante, pueden comenzar a oxidarse por la acción del agua y la humedad, un problema frecuente que suele generar preocupación. La buena noticia es que existe un método sencillo para eliminar el óxido y suciedad sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos ni combinaciones clásicas como bicarbonato o limón. El óxido aparece cuando materiales como el hierro o el acero entran en contacto prolongado con el oxígeno y la humedad. Esa reacción genera una capa áspera, porosa y de color marrón anaranjado que, si no se trata a tiempo, continúa avanzando y deteriorando la superficie del utensilio. Por eso, además de aplicar trucos caseros para removerlo, también es clave elegir sartenes pensadas para un uso práctico y fácil de mantener. En ese sentido, opciones como el Sartén Hudson Valley de 24 cm están diseñadas para brindar comodidad, seguridad y practicidad en cada cocción. Su revestimiento de Teflón evita que los alimentos se adhieran, lo que permite cocinar con menos aceite y facilita la limpieza diaria. Además, cuenta con un mango siliconado antitérmico que ofrece un agarre seguro y confortable, incluso cuando se cocina a altas temperaturas, y un diseño sobrio en color negro que se adapta a cualquier cocina moderna. Más allá del tipo de sartén, cuando el óxido ya aparece hay un aliado infalible que suele estar en cualquier hogar: el vinagre. Gracias a sus propiedades ácidas, es altamente efectivo para remover la suciedad acumulada y recuperar el brillo del metal. El vinagre contiene entre un 4% y un 6% de ácido acético, que actúa directamente sobre el óxido, lo debilita y facilita su eliminación sin dañar la superficie. Para aplicar este método casero y olvidarse del óxido, es importante seguir algunos pasos simples que aseguran un buen resultado: Primero, esparcir una buena cantidad de vinagre sobre toda la superficie de la sartén, asegurándose de que las zonas oxidadas queden completamente cubiertas. Luego, dejarla reposar entre 15 y 40 minutos para que el ácido acético actúe como corrosivo natural y empiece a desprender el óxido. Una vez pasado ese tiempo, retirar el excedente de vinagre y frotar suavemente la sartén con una esponja. En caso de ser necesario, se puede usar un poco de agua caliente para ayudar a desprender los restos. Por último, secar muy bien el utensilio y colocarlo unos minutos sobre el fuego para eliminar cualquier rastro de humedad. Mantener las sartenes en buen estado es fundamental para prolongar su vida útil. Aplicar una fina capa de aceite después de cada uso ayuda a proteger la superficie y prevenir la oxidación. También es importante guardarlas siempre en un lugar seco y bien ventilado, ya que la humedad es uno de los principales factores que aceleran el deterioro del metal. Por último, secarlas completamente con un paño de cocina antes de guardarlas puede marcar la diferencia y evitar que el óxido vuelva a aparecer con el tiempo.