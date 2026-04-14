La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de la venta y distribución en todo el país de una serie de productos de limpieza, debido a que que no contaban con el debido registro sanitario. La medida fue oficializada a través de la Disposición 1825/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta online. Según el organismo, los productos no estaban registrados ante la ANMAT, lo que impide garantizar su seguridad, trazabilidad e implica un posible riesgo para la salud de los consumidores. Entre los artículos afectados por la disposición de ANMAT se encuentran los siguientes: Los productos prohibidos son cápsulas de limpieza para máquinas de café. La investigación comenzó a partir de una denuncia y luego, se constató que los insumos se vendían sin rotulado en español y en una presentación no autorizada. Además, la empresa titular informó que no lo importó ni comercializó en el país, por lo que se trata de un producto ilegítimo. También se detectó su venta en plataformas digitales. El organismo de control señaló estos elementos de limpieza no se encontraban registrados ante ANMAT. Por eso, la empresa no dispone de una inscripción sanitaria válida ante el ente de control habilitante. La ANMAT explicó que, al no estar registrados, estos productos no pueden ser evaluados en cuanto a su composición, efectos y seguridad. Esto implica que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles. El organismo de control decidió prohibir estos productos en todo el país y en plataformas online “con el fin de proteger la salud de la población”. Los comercios deben retirar de la venta inmediata todos los productos prohibidos que menciona la disposición y frenar por completo su predisposición. Además, se recomienda a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos artículos que suspendan su uso y consulten con las autoridades sanitarias ante cualquier duda. ANMAT detalla en los anexos de las resoluciones las características de los productos originales y las unidades falsas. Las alteraciones no solo son de registro, sino que también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado. Para identificar los productos, se debe verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.