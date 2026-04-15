Muchas personas utilizan limón en la higiene hogareña por sus propiedades y por tratarse de un recurso natural, económico y fácil de conseguir. Sin embargo, pocos saben que también se puede frotar el jugo de limón en el picaporte. No es solo una medida para mantener una zona de mucho contacto bien higienizado, sino que se trata de un truco casero que tiene del múltiples de beneficios más. Lo primero a tener en cuenta es que el limón tiene ácido cítrico y compuestos con propiedades antibacterianas y desodorizantes. Los estudios sobre esta fruta demuestran que estos compuestos combaten la presencia de bacterias. Entonces frotarlo en un picaporte, una superficie de contacto frecuente en una familia, ayuda a que durante todo el día se reduzca la presencia de bacterias y, por ende, evitar cualquier enfermedad que puedan producir en el cuerpo humano. El limón puede: Otros lugares de alto contacto en el hogar y que pueden se limpiados con limón son: Es importante utilizar limón natural recién exprimirlo y no mezclarlo con lavandina. Cabe destacar que se debe repetir este proceso una vez por semana. Asimismo, es importante remarcar los lugares en los que no se debe utilizar limón: Esto se debe a que el ácido puede dañar las superficies. La mala higiene es uno de los casos en los que las bacterias causan problema en el organismo. En este sentido, las personas pueden seguir un listado de cuidados diarios para evitar bacterias: Incorporar este hábito higiénico cambiará para siempre la manera en la que se combaten las bacterias del hogar. Con repetir el proceso una vez a la semana es suficiente y al tratarse de limón, es un producto de limpieza de costo bajo para el bolsillo.